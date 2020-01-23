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أخبار البلد

القوى العاملة: وصول جثمان المصري المتوفى بالأردن لمطار القاهرة

الخميس 23/يناير/2020 - 02:44 م
محمد سعفان - وزير
محمد سعفان - وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن جثمان المواطن المصري عبد المنعم أحمد محمد علي ، وصل اليوم الخميس إلى أرض الوطن من العاصمة الأردنية عمان، على رحلة مصر للطيران ، وذلك بعد وفاته طبيعيًا.

وكان وزير القوى العاملة ، قد وجه مكتب التمثيل العمالي بالأردن التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان، بالتعاون مع القنصلية المصرية في إنها إجراءات عودة جثمان المواطن المصري عبد المنعم أحمد محمد علي  ، البالغ من العمر 45 عاما، ووافته المنية صباح أمس الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا.

وتلقى "سعفان" تقريرًا من المستشار العمالي بعمان طلعت السيد يفيد بأنه تم التواصل مع القنصلية  لتجهيز سيارة اسعاف السفارة وتم إرسالها إلى مستشفى البشير بعمان ، وذلك لتجهيز الجثمان ، كما تم التواصل مع شركة مصر للطيران لشحن جثة المتوفي إلى مصر ، وجار متابعة كافة المستحقات للعامل المتوفي بشركة النواة الصناعية، وتجارة المواد الغذائية ومؤسسة الضمان الاجتماعي .

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