الرئيس يقلد أعضاءً بهيئة الشرطة أنواط الامتياز تقديرا لعطائهم وإخلاصهم





وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام، ورافقه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وكرم الرئيس

السيسي، عددا من أسر الشهداء من أبطال الشرطة.

وتم منح نوط الامتياز من الطبقة الأولى للواء علاء الدين سليم قبيصى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، واللواء هشام فاروق طلب أبو زيد، مدير أمن أسوان، والعميد ماجد راغب ناشد ميخائيل، مديرية أمن الغربية، والعميد منار مختار حافظ حسن، بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعميد حازم أحمد محمود خليل، بالإدارة العامة لشرطة رئاسة الجمهورية، والعميد محمد عبد الله رجب عبد البارى، بمديرية أمن المنيا، والعقيد حسن محمد حسن شوكت، بقطاع الأمن الوطنى، والعقيد يحيى محمود عبد الله سلطان، بقطاع الأمن المركزى بشمال سيناء، والمقدم عبد الوهاب محمد شوقى رخاوى، بمديرية شمال سيناء.