AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرئيس يقلد أعضاءً بهيئة الشرطة أنواط الامتياز تقديرا لعطائهم وإخلاصهم

الخميس 23/يناير/2020 - 03:30 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
ريهام فيكتور
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح عدد من أعضاء هيئة الشرطة أنواط الامتياز تقديرا لعطائهم وإخلاصهم. 

وتم منح نوط الامتياز من الطبقة الأولى للواء علاء الدين سليم قبيصى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، واللواء هشام فاروق طلب أبو زيد، مدير أمن أسوان، والعميد ماجد راغب ناشد ميخائيل، مديرية أمن  الغربية، والعميد منار مختار حافظ حسن، بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعميد حازم أحمد محمود خليل، بالإدارة العامة لشرطة رئاسة الجمهورية، والعميد محمد عبد الله رجب عبد البارى، بمديرية أمن المنيا، والعقيد حسن محمد حسن شوكت، بقطاع الأمن الوطنى، والعقيد يحيى محمود عبد الله سلطان، بقطاع الأمن المركزى بشمال سيناء، والمقدم عبد الوهاب محمد  شوقى رخاوى، بمديرية شمال سيناء. 

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام، ورافقه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وكرم الرئيس
السيسي، عددا من أسر الشهداء من أبطال الشرطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن بطولات رجال الشرطة.. فيديو

بحضور الرئيس.. عرض مسرحى تخليدا لذكرى شهداء الوطن.. فيديو

شاهد.. لحظة مؤثرة من أسرة الشهيد وائل طاحون أمام الرئيس.. فيديو

ضباط يرددون كلمة شهيرة لـ السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة.. فيديو

شاهد.. الرئيس السيسى يقبِّل رأس والدة الشهيد عمر إبراهيم

شاهد.. بطولات رجال الشرطة عبر العصور المختلفة

ترشيحاتنا

التصرف الشرعي لإمام نسي ركعة وتذكرها بعد التسليم من الصلاة.. البحوث الإسلامية يوضح

كواليس تعرض حكم مصري للسحر في الملاعب.. فيديو

25 يناير تاريخ حمل الصمود والثورة من أجل الكرامة.. صدى البلد ينشر صورا نادرة لمجزرة الإسماعيلية

10 رسائل هامة للرئيس السيسي في احتفالية عيد الشرطة الـ 68

تركيا: لن نرسل عسكريين إلى ليبيا أثناء وقف إطلاق النار

قضى على امبراطورية السحر والجمال.. الرئيس السيسي يكرم اللواء علاء سليم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا يهدد العالم.. كيف تحمي نفسك من الالتهاب الرئوي القاتل

أكثر الموديلات انتشارًا.. تعرف على حجم مبيعات مرسيدس mercedes خلال 2019 .. صور

25 يناير تاريخ حمل الصمود والثورة من أجل الكرامة.. صدى البلد ينشر صورا نادرة لمجزرة الإسماعيلية