مخطط أحمال إنجليزي ينضم للجهاز الفني بسموحة

انضم الإنجليزي ويلي مخطط الأحمال، إلى الجهاز الفني لفريق سموحة، عقب وصوله مساء أمس الأربعاء إلى مصر، حيث قاد تدريبات الفريق الصباحية اليوم الخميس.





وأعلن حمادة صدقي، المدير الفني للفريق السكندري، اختياره لمخطط الأحمال الإنجليزي ضمن الجهاز الفني، وذلك بعد أن عمل معه في نادي الجونة أثناء تولي الأول الإدارة الفنية.





على الجانب الآخر، وضع صدقي خطة شاملة لتجهيز اللاعبين قبل مواجهة الاتحاد السكندري، المُقرّرة الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.





وبدأ صدقي التركيز على الجانب الهجومي إضافة إلى تأهيل بعض العناصر من الناحية البدنية، استعدادًا للاعتماد عليها ضمن المجموعة الحالية.



