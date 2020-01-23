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رياضة

مخطط أحمال إنجليزي ينضم للجهاز الفني بسموحة

الخميس 23/يناير/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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نور عادل
انضم الإنجليزي ويلي مخطط الأحمال، إلى الجهاز الفني لفريق سموحة، عقب وصوله مساء أمس الأربعاء إلى مصر، حيث قاد تدريبات الفريق الصباحية اليوم الخميس.

وأعلن حمادة صدقي، المدير الفني للفريق السكندري، اختياره لمخطط الأحمال الإنجليزي ضمن الجهاز الفني، وذلك بعد أن عمل معه في نادي الجونة أثناء تولي الأول الإدارة الفنية.

على الجانب الآخر، وضع صدقي خطة شاملة لتجهيز اللاعبين قبل مواجهة الاتحاد السكندري، المُقرّرة الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبدأ صدقي التركيز على الجانب الهجومي إضافة إلى تأهيل بعض العناصر من الناحية البدنية، استعدادًا للاعتماد عليها ضمن المجموعة الحالية.

يذكر أن "صدقي" تولى تدريب الفريق السكندري خلفًا لحسام حسن، المدير الفني السابق للفريق، إذ رحل الأول عن فريق الهلال السوداني من أجل العودة لقيادة سموحة.
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