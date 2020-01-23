فقرات فنية باللغة الإنجليزية لرياض أطفال الأزهر بجناحه في معرض الكتاب

قدم طلاب رياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية، فقرات فنية باللغة الإنجليزية وفقرات الكورال "الغناء الجماعي" والقصائد الوطنية والدينية، اليوم الخميس، في ركن الأنشطة الفنية بجناح الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي نالت إعجاب وإشادات زوار جناح الأزهر.





بدأ العروض الفنية طلاب رياض أطفال مجمع مدينة نصر النموذجي، حيث قدموا 3 عروض مسرحية: بدأت بنشيد عليك رسولي، ثم قدموا كورالًا باللغة الإنجليزية بعنوان we love Mohamed ، واختتموا عروضهم بفقرة غنائية بعنوان علمونا في مدرستنا.

كما شارك طلاب رياض أطفال معهد الغد المشرق الأزهري الخاص بأربع فقرات: أولها نشيد لغتي لغتي ما أحلاها، وتلاها عرض جمباز، ثم فقرة مسرحية باللغة الإنجليزية بعنوان daisy has the hiccups، واختتموا فقراتهم بعرض رياضي مميز.





ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاصٍّ به في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر ثقافة التسامح والتعايش، ونشر الفهم الوسطي المعتدل، باعتباره ركيزة المنهج الأزهري، وكذلك مواجهة وتفنيد شبهات ومغالطات الفكر المتطرف وجماعات الإرهاب.



