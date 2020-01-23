AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

فقرات فنية باللغة الإنجليزية لرياض أطفال الأزهر بجناحه في معرض الكتاب

الخميس 23/يناير/2020 - 03:05 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الديني
قدم طلاب رياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية، فقرات فنية باللغة الإنجليزية وفقرات الكورال "الغناء الجماعي" والقصائد الوطنية والدينية، اليوم الخميس، في ركن الأنشطة الفنية بجناح الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي نالت إعجاب وإشادات زوار جناح الأزهر.

بدأ العروض الفنية طلاب رياض أطفال مجمع مدينة نصر النموذجي، حيث قدموا 3 عروض مسرحية: بدأت بنشيد عليك رسولي، ثم قدموا كورالًا باللغة الإنجليزية بعنوان we  love Mohamed ، واختتموا عروضهم بفقرة غنائية بعنوان علمونا في مدرستنا.
 
كما شارك طلاب رياض أطفال معهد الغد المشرق الأزهري الخاص  بأربع فقرات: أولها نشيد لغتي لغتي ما أحلاها، وتلاها عرض جمباز، ثم فقرة مسرحية باللغة الإنجليزية  بعنوان daisy has the hiccups، واختتموا فقراتهم بعرض رياضي مميز.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاصٍّ به في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر ثقافة التسامح والتعايش، ونشر الفهم الوسطي المعتدل، باعتباره ركيزة المنهج الأزهري، وكذلك مواجهة وتفنيد شبهات ومغالطات الفكر المتطرف وجماعات الإرهاب. 

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأزهر يواجه الإشاعات الكاذبة في جناحه بمعرض الكتاب

حقوق غير المسلمين في المنظور الإسلامي.. بجناح الأزهر في معرض الكتاب

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يقدم مسابقتين لجمهوره

رئيس الوزراء يزور جناح الأزهر في معرض الكتاب

"التغريب" و "مسيرة الشعراوي" أولى ندوات الأزهر بمعرض الكتاب.. غدا

بـ14 لغة.. جناح الأزهر بمعرض الكتاب يتواصل مع العالم ويستقبل جميع الجنسيات

ترشيحاتنا

شاهد.. رسالة مصطفى محمد لجماهير نادي الزمالك

موجودين وسطنا.. الـ بلاك كوبرا وحدة متخصصة فى مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية.. فيديو

أسعار هيونداي i10 موديل 2020 بعد التخفيضات الأخيرة .. صور

شاهد.. حفيد عادل إمام في ظهور نادر له

شاهد.. رقص ميجان ميركل في فيديو نادر

أم تخنق أطفالها الثلاثة وهي تغني لهم تهويدات ما قبل النوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر الموديلات انتشارًا.. تعرف على حجم مبيعات مرسيدس mercedes خلال 2019 .. صور

25 يناير تاريخ حمل الصمود والثورة من أجل الكرامة.. صدى البلد ينشر صورا نادرة لمجزرة الإسماعيلية

تخفيض جديد على هانتينج x7s بقيمة 20 ألف جنيه.. صور