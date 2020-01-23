تعليم الموسيقى والرسم للنزلاء في السجون.. السعودية تعتمد نظاما جديدا.. تفاصيل

تعتمد المملكة العربية السعودية برنامجا جديدا لنزلائها فى السجون قريبا، يوفر لهم رعاية متكاملة لحد التثقيف وصقل المهارات.





ووقعت مديرية السجون بمنطقة الباحة في المملكة العربية السعودية، مذكرات تفاهم مع جمعية تعاطف الخيرية ومؤسسة ”نون الفنون“؛ لتوفير برامج ثقافية للنزلاء، من بينها تعليمهم فنون الرسم والموسيقى والشعر، وذلك برعاية أمير الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.





ونصت المذكرات، وفق صحيفة ”عكاظ“ المحلية، على ”تقديم الدعم والرعاية الطبية للنزلاء، وتعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم وصقل مهاراتهم، مع منحهم شهادات معتمدة؛ لتسهيل اندماجهم في المجتمع بعد انتهاء محكومياتهم“.





ويهدف البرنامج الجديد للنزلاء إلى الاهتمام بالنزلاء وأسرهم ورعايتهم وتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية.