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محافظات

حياة كريمة.. حصر احتياجات القرى الأكثر فقرا في الوادي الجديد

الخميس 23/يناير/2020 - 03:39 م
القرى الأكثر فقرا
القرى الأكثر فقرا
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منصور ابوالعلمين

وجهت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، الخميس، بتكثيف العمل بكل الجهات، خاصةً القرى الأكثر فقرا، وذلك لتحقيق المستهدف بمبادرة حياة كريمة على مستوى المحافظة.


جاء ذلك خلال لقائها مع أعضاء اللجنة التنسيقة للسكان، بحضور سيد محمود، سكرتير عام المحافظة المساعد، وعبير متولي مقرر المجلس القومي للسكان، وعدد من القيادات التنفيذية، وممثلين عن المجلس التطوعي للشباب بالمحافظة، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.


وناقشت مجدي، مع اللجنة آخر المستجدات في حملة التعليم مستمر والإنجازات التي حققت والمعوقات التي تحول تحقيق المستهدف.


وجهت بوضع القرى الأكثر فقرا بالفرافرة في المرحلة الأولى، ثم قرى مركز باريس، مشددة بحصر كل الاحتياجات بالقرى، وأيضا الموارد التي يمكن تعظيم الاستفادة منها، بجانب تكثيف القوافل العلاجية والتعليمية، بالإضافة إلى القوافل التوعوية بأشكالها المختلفة، خاصة التوعية الدينية لتأثيرها الإيجابي السريع مع المواطنين، وذلك لتحقيق الأهداف المخططة.


وكلفت أيضًا، بإعداد تقرير نصف شهري يوضح ما جرى من أعمال باللجنة التنسيقية يضم فيه موقف إنجازات قطاع محو الأمية وقطاع الأحوال المدنية للوقوف على أهم المشكلات المجتمعية والعمل على سرعة حلها، بالإضافة إلى تكليف التربية والتعليم بوضع خطة لتنفيذ دورات للعاملين بالجهات الحكومية للتدريب على الحاسب الآلي لتنفيذ خطة المحافظة بمحو الأمية الإلكترونية خاصة مع بداية تنفيذ التحول الرقمي بكل القطاعات بالمحافظة.

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