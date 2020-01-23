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حوادث

قضاة مصر لرجال الشرطة في عيدهم: لكم كل التحية فأنتم تحملون الأمانة

الخميس 23/يناير/2020 - 03:46 م
عيد الشرطة الـ68
عيد الشرطة الـ68
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جودت عيد وعمرو خليفة
أرسل  مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار  محمد عبد المحسن برقية تهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة . 

تضمنت البرقية " نحن نحتفل  وشعب مصر العظيم بالعيد 68 لرجال  الشرطة البواسل .

يسعدنا وبكل الإعزاز والتقدير لمسيرة وتاريخ هيئة الشرطة أن  نحيي عطاء وتضحيات هذا الجيل من رجال الشرطة الذين يحملون الأمانة المقدسة بكل الصدق والشرف حماية لجبهتنا الداخلية وتماسكها ودفاعًا عن أمن المواطنين وسلامهم الاجتماعي، باذلين الجهد ومواصلين العطاء.. مؤكدين أنهم العين الساهرة علي حماية الجبهة الداخلية لمصرنا  الغالية .

وسطروا بأرواحهم ودمائهم وبسالتهم صفحات مجد وفخار في سجل الوطنية المصرية العريقة،مجسدين أعظم صور التضحية والفداء ". 

وأعرب  نادي القضاة في البرقية عن اعتزاز قضاة مصر برجال الشرطة وتقديرهم للدور البطولي الذي يقومون به حفاظا على أمن وسلامة الشعب المصري وأضاف أنه يؤكد  تكاتف  قضاة مصر مع قواتنا المسلحة والشرطة  من أجل القضاء على قوى الإرهاب التي تستهدف أمن واستقرار مصرنا الحبيبة. داعين الله أن يحفظها من كل مكروه وسوء، وأن ينعم عليها بالخير والأمن والاستقروالسلام. ليبيت  جموع أفراد الشعب المصري العظيم  آمنين على  يومهم وغدهم  ومستقبلهم ". 
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