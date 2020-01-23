رجال بواسل.. مساعد وزير الداخلية الأسبق يتقدم بالشكر لرجال الشرطة.. فيديو

قدم محمد صادق، مساعد وزير الداخلية الأسبق، الشكر والتقدير لقوات الشرطة المصرية البواسل، موضحا اعتزازه وفخره بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها قوات الشرطة للحفاظ على استقرار البلاد.

وقال محمد صادق، عبر مكالمة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز"، إن ما قامت به قوات المصرية في يناير 1952 من تصدٍ لقوات المستعمر البريطاني في السابق، نموذج مشرف لا أحد يستطيع أن يغض الطرف عنه.

وأضاف مساعد وزير الداخلية السابق، أن قوات الشرطة المصرية استمروا في مقاومة الاستعمار مع الفرق الشعبية من الأهالي والذين كان لهم دور كبير في الوقف مع قوات الشرطة الباسلة، حتى استطاعوا أن يفرقوا ذخيرة العدو بالكامل.

وأوضح اللواء محمد صادق، أن الشرطة المصرية حتى الآن ما زالت تقاوم الأعمال الإرهابية والتخريبية، وتسير على نفس الخطى منذ أن كانت تحارب المستعمرين.

وشدد على أن قوات الشرطة والجيش والفرق الشعبية المصرية جميعهم صف واحد، في مواجهة جميع الأعمال التخريبية الإرهابية.