برشلونة يُعلن تشخيص إصابة نيتو

أصدر نادي برشلونة، ظهر اليوم الخميس، بيانًا رسميًا حول الإصابة التي تعرض لها حارس الفريق البرازيلي، نيتو، خلال مواجهة إيبيزا، أمس الأربعاء، بدور الـ32 من بطولة كأس الملك.



وقال البيان الذي نشره الحساب الرسمي للنادي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خضع نيتو اليوم للفحوصات الطبية، حيث يُعاني من التواء في الكاحل الأيسر، وعودته للملاعب تعتمد على مدى سرعة تعافيه".



وكان نيتو قد تعرض للإصابة خلال مباراة الفريق ضد إيبيزا، حيث سقط في كرة مشتركة مع فرانسيسكو جريما، ولكن عاد الحارس البرازيلي لاستكمال المباراة بعد تلقي العلاج.



وحقق البلوجرانا الانتصار على إيبيزا بالأمس بنتيجة (2-1)، وحسم عبوره لدور الـ16 من كأس الملك.