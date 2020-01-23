استعدادات كبرى لختام مسابقة أفضل عارضة أزياء في العالم بالغردقة

أنهت مدينة الغردقة استعداداتها للحفل الختامي لمسابقة أفضل عارضة أزياء في العالم والذي يقام مساء غد الجمعة بإحدى المنتجعات.





كما أنهت اللجنة المنظمة للمسابقة ترتيبات الحفل الختامي وإعلان الفائزة باللقب والوصيفتين ومن المقرر أن يشهد الحفل عدة فقرات فنية واستعراضية وإعلان من وصلت من العارضات للتصفيات النهائية قبل إجراء المسابقة الختامية من خلال لجنة التحكيم وإعلان الفائزة والتي من المقرر حصولها أيضا علي جائزة مالية قيمتها ٣٠ ألف دولار.





وسوف تقوم عدة محطات فضائية مصرية وعربية وعالمية بتغطية الحفل الختامي وبث فعالياته علي الهواء مباشرة من مدينة الغردقة.

وأعلنت حبيبة الشاعر المنسق العام للمسابقة انه تم خلال الأيام الماضية قبل الحفل الختامي وخلال فعاليات المسابقة تنظيم عدة رحلات ترفيهية للمتسابقات لإظهار الإمكانيات السياحية لمنطقة البحر الأحمر بشكل عام والغردقة بصورة خاصة.





وأضافت انه تم تنظيم حفلات شعبية مصرية وفولكلورية أفريقية وأيضًا عالمية كما تم إقامة عرض مواهب المتسابقات وحفلة تنكرية، وقد قامت المتسابقات بنشر صورهن خلال تلك المسابقات على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي وشهدت تفاعلًا كبيرًا من ملايين المتابعين المتسابقات.





وأشارت حبيبة الشاعر انه تم اتخاذ عدة ترتيبات حتي يخرج الحفل الختامي لائقًا بمكانة مصر السياحية، مشيرًا إلى أنه تم توجيه الدعوة الي عدد من الشخصيات العامة بمصر والعالم وأيضًا عدد من الفائزات بالمسابقة في الأعوام الماضية.