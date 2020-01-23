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محافظات

لمكافحة الضوضاء.. مهلة لأصحاب قاعات الأفراح المكشوفة في الوادي الجديد

الخميس 23/يناير/2020 - 04:34 م
قاعات الافراح
قاعات الافراح
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منصور ابوالعلمين

أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد قرارا، اليوم الخميس، بمنح مهلة لأصحاب القاعات المكشوفة أربعة أشهر حتى الأول من مايو لتحويلها من قاعات مكشوفة إلى قاعات مغلقة وذلك فى إطار توجيهات محافظ الوادي الجديد لمكافحة الضوضاء.


وبدأت محافظة الوادى الجديد في ملاحقة أصحاب القاعات بعد الشكاوى المتكررة من المواطنين، الذين يقطنون بجوارها، والذين أكدوا أنها تتسبب لهم في أضرار كثيرة، نتيجة أن بعضها يعمل حتى ساعات متأخرة، فضلا عن الضوضاء الصاخبة التي تؤثر عليهم بشكل كبير، ولا تراعى الأطفال الصغار والمرضى وكبار السن ولا طلاب الامتحانات.


وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أكد فى وقت سابق إغلاق كافة قاعات الأفراح المخالفة سواء فى مواعيد العمل الخاصة بها أو التي لا تلتزم بقواعد مكافحة التلوث السمعي وفقا للقوانين المقررة لذلك.


ووجه الزملوط، كافة الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة، لتنفيذ القرار الصادر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


يأتي ذلك  في إطار مكافحة التلوث السمعي بمختلف مراكز المحافظة، واستجابة لشكاوى المواطنين القاطنين بجوار القاعات من الإزعاج الذي يتعرضون له خاصة المرضى والطلاب. 

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