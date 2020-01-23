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رياضة

الفنان حسين فهمي: تجربة الأولمبياد الخاص ثرية إنسانيا

الخميس 23/يناير/2020 - 05:02 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
أكد الفنان حسين فهمي سفير الأولمبياد الخاص الدولي، أن تجربة وجوده برفقتهم كانت ثرية للغاية على المستوى الإنساني.

وأضاف "فهمي" أنه مؤمن بقدرات لاعبي الأولمبياد الخاص وأنهم يمتلكون عزيمة وقدرات فائقة، مشيرا إلى أنه لم يجد منهم إلا كل تحدي وإصرار على بذل الجهد ومواصلة مشوارهم الناجح.

واختتم حسين فهمي تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بكشف آخر التفاصيل والمستجدات الخاصة بالألعاب الإفريقية الأولى للأولمبياد الخاص والتي تقام لأول مرة خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير 2019، بمشاركة 42 دولة أفريقية، أنه متفائل بأن البطولة ستشهد زخما شديدا واهتماما من الجميع.

ويشارك في الدورة 800 لاعب ولاعبة يمثلون 42 دولة يتنافسون على 4 رياضات هي "كرة القدم - ألعاب القوى - كرة السلة - البوتشي".
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