AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

لن ننساكم .. العقيد رامى هلال استشهد لينقذ أهالى الدرب الأحمر من كارثة

الخميس 23/يناير/2020 - 04:24 م
الشهيد العقيد رامي
الشهيد العقيد رامي هلال
Advertisements
مصطفي الرماح
كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أسرة الشهيد العقيد رامي على أحمد على هلال ضابط الأمن الوطني، الذي استشهد في حادث الدرب الأحمر الارهابى.

استشهد العقيد رامى هلال ليذكره التاريخ ضمن ابرز القصص البطولية لرجال الشرطة حينما اختار أن يدفع حياته ويتصدى لإرهابى كان يستهدف تفجير عبوة ناسفة ليزهق أرواح المئات من المصريين.


بداية الحادث عندما كانت تبحث وزارة الداخلية عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية، لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة، حيث أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

وحاصرت قوات الأمن الإرهابي، وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته، مما أسفر عن مقتل الإرهابى واستشهاد العقيد رامى هلال وأمينى شرطة من الأمن الوطنى ومن مباحث القاهرة، وإصابة ضابطين.

وأنقذت يقظة الأجهزة الأمنية وحرفيتها فى تتبع الإرهابى، سكان المنطقة من كارثة حقيقية، كما أحبطت مخططاته الإرهابية، باستهداف المواطنين ورجال الشرطة والشخصيات الهامة.


وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الخميس، الاحتفال بـ عيد الشرطة والذى أقيم بأكاديمية الشرطة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للاحتفال بـ عيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام، ويرافقه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، كما قام الرئيس السيسي، بتكريم عدد من أسر الشهداء من أبطال الشرطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمام أولاده ووالده.. محافظ القاهرة يرفع اسم الشهيد رامي هلال على مدرسة بالتجمع

القبض على 6 عمال خلال تنقيبهم عن الآثار داخل عقار بالدرب الأحمر

قافلة طبية لحزب مستقبل وطن لتوقيع الكشف الطبي على أهالي الدرب الأحمر بالمجان.. صور

لا يهابون الموت.. تضحيات وبطولات رجال الشرطة لم تتوقف دفاعا عن أمن الوطن

موجودين وسطنا.. الـ بلاك كوبرا وحدة متخصصة فى مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية.. فيديو

مشهد مؤثر بين السيسي ونجل شهيد الأمن الوطني في احتفالية عيد الشرطة "فيديو"

ترشيحاتنا

تركيا: لن نرسل عسكريين إلى ليبيا أثناء وقف إطلاق النار

أيهما ينفذ أولا وصية المتوفى بالحج أم النذر .. علي جمعة يحسم الجدل

كواليس تعرض حكم مصري للسحر في الملاعب.. فيديو

استقالة رضا عبدالعال من تدريب بلدية المحلة

موضة السبعينيات تطغى على أزياء الربيع عام 2020.. صور

رسمياً.. الأهلي يستعير محمد ناصر مدافع سيراميكا كليوباترا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان مكشوف..سلمى أبوضيف تثير الجدل بإطلالة جريئة

كورونا يهدد العالم.. كيف تحمي نفسك من الالتهاب الرئوي القاتل

أكثر الموديلات انتشارًا.. تعرف على حجم مبيعات مرسيدس mercedes خلال 2019 .. صور