لن ننساكم .. العقيد رامى هلال استشهد لينقذ أهالى الدرب الأحمر من كارثة

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أسرة الشهيد العقيد رامي على أحمد على هلال ضابط الأمن الوطني، الذي استشهد في حادث الدرب الأحمر الارهابى.





استشهد العقيد رامى هلال ليذكره التاريخ ضمن ابرز القصص البطولية لرجال الشرطة حينما اختار أن يدفع حياته ويتصدى لإرهابى كان يستهدف تفجير عبوة ناسفة ليزهق أرواح المئات من المصريين.





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بداية الحادث عندما كانت تبحث وزارة الداخلية عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية، لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة، حيث أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.





وحاصرت قوات الأمن الإرهابي، وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته، مما أسفر عن مقتل الإرهابى واستشهاد العقيد رامى هلال وأمينى شرطة من الأمن الوطنى ومن مباحث القاهرة، وإصابة ضابطين.





وأنقذت يقظة الأجهزة الأمنية وحرفيتها فى تتبع الإرهابى، سكان المنطقة من كارثة حقيقية، كما أحبطت مخططاته الإرهابية، باستهداف المواطنين ورجال الشرطة والشخصيات الهامة.







