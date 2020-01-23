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فن

هايدي محمد ليست الأولى.. تعرف على خلافات المتسابقين مع برامج المواهب

الخميس 23/يناير/2020 - 04:35 م
هايدي محمد ولجنة
هايدي محمد ولجنة تحكيم ذا فويس كيدز
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قسم الفن

تعرض برنامج "the voice kids" لهجوم شديد من الجمهور بعد خروج المتسابقة هايدي محمد، من البرنامج  وحذف الفيديو الخاص بها من "يوتيوب".


نفت المتسابقة هايدي محمد، كل ما تردد حول إبلاغها إدارة برنامج "ذا فويس كيدز"، أنها سوف تظهر بالبرنامج كنوع من التقدير لمشاركتها فقط وذلك بعد إكتمال فريق كل المدربين المكون من 15 متسابقا.


وأضافت هايدى، فى لقاء لها:" كل ما تردد حول خروجى من البرنامج غير صحيح ولم يحدث حيث لم يتحدث معى أى شخص من إدارة البرنامج حول إمكانية مشاركتى دون اختياري من جانب المدربين الثلاثة".


كما تابعت هايدى محمد، قائلة :" قررت أن أرد على المطرب عاصى الحلانى الذى دافع عن إدارة البرنامج، مؤكدا أن البرنامج يتيح فرصة الى المواهب حتى اللحظات الاخيرة وحتى بعد اختيار المتسابقين. 


بينما كان عاصي الحلاني، قد ذكر في تسجيل صوتي  أن البرنامج حدد هذا العام 15 صوتا فقط لكل مدرب، ولذلك لم يستطيعوا اختيار هايدي بعد اكتمال كل الفرق، لافتا الانتباه إلى أن هذه المشكلة عادة ما تتكرر في كل مواسم البرنامج سواء للشباب أو للأطفال.


ولكن هايدي محمد ليست الأولي التي تدخل في أزمة او خلاف مع عضو لجنة تحكيم بل حدثت قبل ذلك مع المتسابق السوري علي قاضي في الموسم الثاني من برنامج “the voice” . الذي رفض مصافحة لجنة التحكيم بسبب عدم اختياره من جانبهم.


كما قامت أحلام، بانتقاد المطربة ياسمينا علواني، أثناء مشاركتها في برنامج المواهب آرابز جوت تالنت في موسمه الرابع حيث وصفت صوتها بالمستعار بالرغم من الاشادة بها من قبّل الجميع.

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