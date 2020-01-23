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توك شو

النرجسية..طبيب نفسي يكشف أصعب أنواع الحموات وكيفية اكتشافها قبل الزواج..فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 05:05 م
الحموات
الحموات
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آيات أحمد

قال الدكتور مصطفى النحاس أخصائى الطب النفسي، إن تصرفات الحموات تجاه أزاوج أبنائهم هى طبيعية فطرية وفقًا للعادات والتقاليد التى تربينا عليها، لافتًا إلى أن المرأة أو الأم منذ الصغر تربى أبناءها على أنه لا يجوز أن يتم رفض طلبًا لها ولا تضع أي حدود لخصوصياتهم.

وأضاف الدكتور مصطفى النحاس، خلال حديثه ببرنامج " انبوكس" المذاع على فضائية " صدى البلد 2"، أنه من الممكن للابناء رفض أوامر أمهاتهم ، مؤكدًا ان ذلك لا ينفى نهائيًا احترامهم لأمهاتهم، مشيرًا إلى أنه يجب وضع حد لتدخلات الحماة فى حياة ابنائها.

وتابع أن نسبة تدخلات الحماة فى حياة أبنائهم تختلف وفقًا لاختلاف الشخصية خاصة لو الحماة تهتم بجمالها بشكل مبالغ فيه تكون لديها مشكلة كبيرة مع زوجة ابنها لأنها دائما تكون فى مقارنات وهمية بينها وبين زوجة الابن، كما أنه لو الحماة سنها صغير تكون خبرتها فى الحياة قليلة وتشكل مشكلات كبيرة.

وأوضح ان الحماة النرجسية هى أصعب أنواع الحموات على الإطلاق، لأنها طوال الوقت مقتنعة إنها تسير على الطريق الصحيح وأن رأيها هو الصح وأن أى شخص يخالف رأيها لا يحترمها.

وأشار إلى أنه يمكن اكتشاف نوع الحماة النرجسية بسهولة، من قبل الزواج وذلك من خلال زيادة الأوامر والطلبات، خاصة وأن زوجها لا يستطيع ان يرفض لها طلب، ولا أبنائها.

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