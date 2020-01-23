أحمد مجاهد: الأبنودي لم يتصنع اللهجة الصعيدية

قال أحمد مجاهد رئيس قصور الثقافة الأسبق، إن قصائد الشاعر عبدالرحمن الأبنودي تتجه إلى الإثنوجرافيا أكثر من الأدب بالاضافة إلى أنه لم يتصنع اللهجة الصعيدية بل كان متميزا فيها.





وأضاف مجاهد خلال كلمته بندوة "الأدب والإثنوجرافيا.. عبدالرحمن الأبنودي" ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 51، أن الإثنوجرافيا هي طبيعة الشعب وأن الأبنودي لديه حكي لايوجد عنده نثر وأنه صاحب الملحمات متل ملحمة السد.





وأشار إلي أن علاقاته بالأبنودي كانت من زمن طويل من أيام الاعدادية والثانوية، مشيرا إلى أن معظم شعراء العامية لديهم موقف من عامية الابنودي في طريقة شعره، إلا أنهم لم ينكروا عظمته: "على المستوى الإنساني خسرنا إنسانا عظيما".