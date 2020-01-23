زراعة الشرقية تنظم ندوات إرشادية لزيادة إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن مديرية الزراعة بإداراتها المختلفة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم للفلاحين والمربين للعمل علي زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة، فضلًا عن تنظيم ندوات لتوعية المزراعين والمهندسين الزراعيين بأحدث الأساليب العلمية في استخدام الصوب الزراعية وزراعة محاصيل الخضر والفاكهة لتحقيق أعلي إنتاجية بما يسهم في زيادة الدخل القومي.





ومن جانبة إستعرض المهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة بالشرقية تقريرًا عن إنجازات المديرية خلال النصف الأول من الشهر الجاري، مؤكدًا أن إدارة الإرشاد الزراعي قامت بتنظيم 11 ندوة لتعريف المزارعين بالأسلوب الأمثل لزراعة ( القمح – بنجر السكر – الخضر والفاكهة ) لزيادة الطاقة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وذلك بمراكز ( الحسينية – أولاد صقر – فاقوس – ههيا - مشتول السوق – الإبراهيمية ).

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و أضاف وكيل وزارة الزراعة أن إدارة الإنتاج الحيواني بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري قامت بتنظيم 10 ندوات إرشادية للتعريف بمشروع ( ملء الفراغات ) ورفع كفاءة حظائر المواشي بمراكز ( مشتول السوق – اولاد صقر – بلبيس – كفر صقر)، بهدف التوسع في إقامة مزارع تربية الماشية وتحسين السلالات لزيادة المعروض من اللحوم الحمراء بالأسواق والحصول علي تسهيلات بنكية (قروض) لتمويل المشروع بفائدة مخفضة وذلك ضمن خطة وزارة الزراعة للسيطرة علي الأسواق والحد من إنفلات الأسعار .





وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن المديرية قامت بتنظيم "يوم تدريبي " لمدة إسبوع بمشاركة إدارة البساتين والإدارة العامة للخضر بوزارة الزراعة ورؤساء أقسام الأراضي والمياه والبساتين في إدارتي ديرب نجم والصالحية وبمشاركة المعنيين بمحافظات ( الغربية – الدقهلية – الإسماعيلية – القليوبية ) وتناولت الندوة فوائد نظم الري الحديثة وتعظيم الإنتاجية من أقل وحدة مساحة وكيفية زيادة دخل الفلاح والتدريب العملي علي الصوب ورفع العينات ( تربة – مياه ) والتوعية بالاهمية الاقتصادية للصوب الزراعية والتراخيص وتغيير فكر الفلاح للتغيير من الزراعات الحقلية العادية إلى زراعات مغطاه ( انفاق – صوب ).