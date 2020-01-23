خالد أبو الليل: الأبنودي أدخل الشعر العامي إلى بيوت المصريين

قال الدكتور خالد أبو الليل، أستاذ الشعر بجامعة القاهرة، إن الشاعر عبدالرحمن الأبنودي نقل الشعر إلى مرحلة أخرى حيث أدخل الشعر العامي بيوت الشعب المصري.





وأضاف أبو الليل خلال كلمته بندوة "الأدب والإثنوجرافيا.. عبدالرحمن الأبنودي" ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 51، أن الشعر العامي هو شعر كل الناس لأنه يعبر عن كافة الشعب، موضحا أن الأبنودي كان له دور كبير في إعادة الذات في نكسة ٦٧ وأعاد الثقة بين المصريين.







