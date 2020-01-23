أخبار التعليم .. ضبط معلم حاول تصوير امتحان الإعدادية للمساعدة على الغش .. صرف 500 جنيه للعاملين في جامعة القاهرة

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.





وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أهم هذه الاخبار

وزير التعليم: وضع مناهج لطلاب مدارس التربية الفكرية بالتعاون مع اليونسيف

ضبط معلم حاول تصوير امتحان الإعدادية للمساعدة على الغش وإحالته للتحقيق

وفاة مدرس أثناء مراقبة امتحانات الثانوى الصناعى بشبرا الخيمة

تعليم القليوبية: الانتهاء من تصحيح الشهادة الإعدادية الأسبوع المقبل

الطلاب يلتقطون السلفي مع رئيس جامعة القاهرة احتفالا بنهاية الامتحانات

وزير التعليم العالى يغادر القاهرة لبحث آليات التعاون مع عدد من الجامعات الأمريكية

تعرف على التخصصات الجامعية المتاحة للعمل في بحوث الفلك

مجلس جامعة الإسكندرية يعتمد إنشاء الكلية التكنولوجية الطبية والصناعية بالجامعة

انتهاء امتحانات أولى ثانوي.. والتعليم تؤكد عدم وجود شكاوى





للأداء الحضاري بالامتحانات.. صرف 500 جنيه للعاملين في جامعة القاهرة



