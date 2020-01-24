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اقتصاد

شاهد.. ختام تعاملات البورصة الأسبوعي

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:15 ص
تعاملات البورصة
تعاملات البورصة
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احمد قطب _ عدسة : ايهاب عيد
تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم، الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسط تراجع مؤشرها الرئيس وارتفاع المؤشر الثانوي. في البداية يقول تامر حسين منفذ عمليات بالبورصة المصرية تراجع مؤشر البورصة الرئيس إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.17% مسجلا 13828 نقطة. 

وأضاف حسين ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة بنسبة 0.41% مسجلا مستوى 534 نقطة. 

وأوضح تامر حسين ان ارتفع مؤشر المائة إيجي إكس 100 الأوسع انتشارا بنسبة 0.24% مسجلا 1383 نقطة. 

وأشار حسين الي ان سجلت قيمة التداول 420.2 مليون جنيه من خلال كمية تداول 119.1 مليون ورقة مالية مقيدة عبر تنفيذ 14242 عملية. 

وتابع تامر حسين مالت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع بـ 24.4 مليون جنيه مقابل مشتريات المحليين والأجانب غير العرب بـ 13.6 مليون جنيه و10.7 مليون جنيه على التوالي.
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