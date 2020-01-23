وفد من جامعة الأزهر يزور المنطقة التكنولوجية لواحات السيليكون بأسيوط الجديدة

زار وفد من جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي برفقة الدكتور محمود عمار رئيس المكتب الفني، والدكتور محمد جلال مدير نادي ريادة الأعمال ومنسق الزيارة ونخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الفرع القبلي وادي التكنولوجيا بأسيوط "مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لوزارة الاتصالات TIEC " ومصنع سيكو للهاتف المحمول، والمعامل الخاصة بوزارة الاتصالات.





وذلك بهدف التعرف على الإمكانيات التكنولوجية المتاحة بالمركز وسبل التعاون بين جامعة الأزهر ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال TIEC فى عدد من المجالات منها الحاضنات التكنولوجية وريادة الأعمال، ودعم مشروعات التخرج لطلاب الكليات العملية، وإجراء البحوث العلمية لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة وذلك من خلال الإمكانيات البحثية التى يقدمها الوادي التكنولوجي بمدينة أسيوط الجديدة.





واستمع الوفد لعدد من الندوات التى شرحت أهمية فكرة ريادة الأعمال و الحاضنات التكنولوجية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومدى ضرورتها فى التأهيل لسوق العمل من خلال توفير الدعم الفني والمادي، ورفع كفاءة الطلاب والباحثين بالجامعات، وتنمية مهاراتهم ودعم الأبحاث العلمية، وتطوير الأفكار.





وأكد الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي أن تلك الزيارة تأتي فى ضوء رؤية ودعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، وفضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر لتحقيق رؤية الجامعة للوصول إلي مفهوم الجامعة الريادية الشامل والذي يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ فى ظل توجهات الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وقدم الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة جزيل الشكر للعميد محمد ناصر مدير المنطقة التكنولوجية لواحات السيليكون بمدينة أسيوط الجديدة على حسن الضيافة وعلى مرافقته الكريمة للوفد فى جولته داخل المنطقة التكنولوجية، كما شكر أحمد ضاحي مدير مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لوزارة الاتصالات فرع أسيوط والمهندس مصطفى عطوان مشرف مجمع المعامل التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فرع أسيوط على الشرح الوافي لمفهوم ريادة الأعمال وكذلك القائمين على مصنع سيكو للهاتف المحمول على حسن الضيافة والشرح المتميز لفكرة المشروع المتميز.





تأتي تلك الزيارات أيضا فى إطار النشاط الذي يقوم به نادي ريادة الأعمال بجامعة الأزهر وحرصه على التعاون المشترك المتبادل بين الهيئات التكنولوجية المختلفة.





وجدير بالذكر أن نادي ريادة الأعمال بجامعة الأزهر تم إنشاؤه حديثا عام ٢٠١٩م بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومدير النادي الدكتور محمد جلال والدكتورة آية محمد دوابة نائب مدير النادي، وقام النادى مؤخرا بتدريب ١٠٠ عضو هيئة تدريس من مختلف الكليات و٦٠٠ طالب وطالبة فى مجال ريادة الأعمال .