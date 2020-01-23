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فن

كازانوفا لـ محمد رمضان تتخطى المليون مشاهدة.. فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 05:12 م
كازانوفا
كازانوفا
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محمد نحلة

تخطت أغنية " كازانوفا" للفنان محمد رمضان ويسرا الجندى مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بعد يومين من طرحها.


وكان قد طرح محمد رمضان أغنية "رايحين نسهر" منذ 3 أسابيع، وحققت نجاحا كبيرا حيث تخطت الـ23 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". 


محمد رمضان يصور حاليا مسلسل "البرنس" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل.


ويشارك فى بطولته كل من نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، ومن إخراج محمد سامي.


يعد مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين رمضان والمخرج محمد سامى فى الدراما التليفزيونية، بعد أن قدموا سويا مسلسل "الأسطورة" عام 2016.

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