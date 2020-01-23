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أخبار البلد

القباج تتفقد جناح صندوق مكافحة الإدمان بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

الخميس 23/يناير/2020 - 05:15 م
نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن
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محمد عبد المنعم
تفقدت نيفين القباج  وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، جناح الصندوق داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة وكان فى استقبالها عمرو عثمان مساعد الوزيرة - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

وحرصت الوزيرة على الاطلاع على كل الأنشطة والمبادرات التى يتم  تنفيذها داخل جناح الصندوق طوال أيام المعرض ومنها مبادرة "اسمع منى" لبث رسائل توعوية عن أضرار التدخين وتعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة عن المخدرات لرواد المعرض من الشباب منها "أسمع منى ..المخدرات مش  هتزود تركيزك  ..ولا هتنسيك همومك .. المخدرات مش صاحبك اللى هيخاف عليك .. المخدرات مش هتقويك  .. فكر فى اللى املهم فيك ..اسمع منى المخدرات مش هتخليك راجل" وغيرها من المعتقدات الخاطئة لدى البعض.

كما سيتم عرض العمل القصصي  "أنت البطل" والذي سبق وأصدره صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في إطار حملة "إنت أقوي من المخدرات" والتي قادها سفير الحملة اللاعب الدولي محمد صلاح ،وتوظيف العمل القصصي ضمن فاعليات معرض الكتاب من خلال ورش عمل ومجموعات للسرد والحكي تستهدف الأطفال  المرافقين لأسرهم من رواد المعرض  لرفع الوعي بخطورة تعاطي وإدمان المخدرات في إطار عمل فني جذاب يستثمر أحد أهم النماذج الشبابية الملهمة للأطفال.

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، أنه سيتم تنظيم ندوات كبرى للجمهور العام من رواد المعرض للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات وكذلك أضرار  المواد المخدرة الأكثر انتشارا وخاصة المستحدثة منها ،ودور الأسرة فى توفير الحماية الأولية من الإدمان وكذلك  دور الاسرة أيضا  فى الاكتشاف المبكر للإدمان ،وكيفية التواصل مع  الصندوق فى مجال الوقاية والعلاج من خلال الخط الساخن " 16023" ،كما سيقوم فريق من متطوعى الصندوق بمبادرات توعوية  بأشكال متنوعة  تستهدف المراحل العمرية المختلفة طوال أيام فترة المعرض .

 وأضاف " عثمان " انه سيتم أيضا  إعداد ورش عمل للأطفال المرافقين لأسرهم  من رواد المعرض  داخل جناح الصندوق تهدف بشكل غير مباشر لبناء ثقافة رافضة للتدخين والمخدرات لدى  هؤلاء الأطفال ، بجانب  توجية دعوة إلى التطوع لرواد المعرض من الشباب  واختيار أفضل الكوادر  الشبابية للإنضمام لوحدات التطوع بالصندوق خاصة وان الصندوق لديه حاليا ما يقرب من  29 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية .

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