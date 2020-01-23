ملحمة فدائية بدماء الضباط.. قصة موقعة الإسماعيلية سبب الاحتفال بعيد الشرطة

احتفال سنوي بـ "عيد الشرطة"، تتجدد فيه ذكرى أبطال وشهداء رجال الشرطة، إنه الخامس والعشرين من يناير " عيد الشرطة" الذي خلد ذكرى «موقعة الإسماعيلية 1952»، هذه الموقعة التي راح ضحيتها خمسين رجلا من رجال الشرطة، واستشهد 80 آخرين على يد الاحتلال الإنجليزي، ولموقعة الإسماعيلية قصة حقيقية وقعت بالمدينة في 25 يناير عام 1952.





بداية الأحداث ترجع إلى قبل عام 1952 حين اشتد التوتر بين مصر بريطانيا، وكانت قد ازدادت الأنشطة الفدائية المصرية ضد المعسكرات الإنجليزية وجنودهم في منطقة القنال، وتسببت في خسائر فادحة للقوات البريطانية، بالإضافة إلى انسحاب المصريين من العمل في معسكرات الإنجليز الأمر الذي كان سببا في تزايد الخلاف والتوتر بين القوتين المصرية والبريطانية.





دور الحكومة المصرية كان ذا تأثير واضحا، فقد أعلنت فتح مكاتب لتسجيل أسماء عمال المعسكرات الذين يرغبون ترك عملهم مساهمة منهم في العمل الوطني وخدمة مصر، وبالفعل تخلى أكثر من 91 ألف عامل مصري عن العمل في معسكرات الإنجليز، فضلا عن توقف المسئولين عن توريد الخضراوات والفواكه واللحوم إلى الإنجليز، مما ألحق ضررا بـ حوالي 80 ألف ضابط وجندي بريطاني.





أثارت هذه القرارات غضب القوات البريطانية التي قررت الرد على محاولات الحكومة المصرية للتصدى إلى الإنجليز، فحاولت إهانتها للضغط عليها لإلغاء المعاهدة، وفي يوم الجمعة 25 يناير عام1952 نفذت هذه المحاولة من خلال الضغط على المصريين بالإسماعيلية لتسليم أسلحتهم.





بدأ هذا اليوم باستدعاء القائد البريطاني بمنطقة القناة وكان يدعى ألبريجادير أكسهام، لضابط الاتصال المصري، وسلمه إنذارا بضرورة تسليم الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية وترحل عن القناة إلى القاهرة، ولكن جاء رد المحافظة قويا حيث رفضت هذا الإنذار.





أبلغت المحافظة وزير الداخلية فؤاد سراج الدين باشا، بما حدث وأيد موقف المحافظة وطلب منهم الصمود لآخر لحظة والمقاومة، وكانت هذه بمثابة اللحظة التي انتظرها القائد البريطاني والذي ثار وقام بحشد جنوده والقوات والدبابات لمحاصرة قسم بوليس شرطة الإسماعيلية، وبعدما رفضت قوات الشرطة المصرية تسليم الأسلحة مجددا أو إخلاء مبنى المحافظة للقوات البريطانية، واشتبكت قوتا الشرطة المصرية، والبريطانية.





نشبت المعركة ولم تكن القوات المصرية مسلحة سوى بالبنادق العادية أما نظيرتها البريطانية فامتلكت بنادق أحدث ودبابات وقنابل، وقامت بإطلاق النيران لمدة ساعة كاملة دون توقف على مركز الشرطة المصري، وخلال ساعات حاصر قسم شرطة الإسماعيلية 7 آلاف جندي بريطاني مسلح بالدبابات والأسلحة الثقيلة، فيما عدد المصريين لم يزد عن 800 فقط حاملين بنادق فقط.





قاوم المصريون حتى اللحظة الأخيرة، بين إطلاق النيران والمحاصرة دارت معركة غير متساوية الأطراف، استخدم خلالها البريطانيون كل ما معهم من أسلحة، ونتج عنها استشهاد 80 مصريا، وإصابة 50 آخرين، ولم تكتف القوات البريطانية بهذا الحد فانت قد أمرت بمهاجمة القرى المجاورة لمداهمة الفدائيين بها، فازداد عدد الجرحى والشهداء ولكن من المدنيين.



