AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تفاصيل مكالمة هاتفية جمعت بن زايد والعاهل الأردني

الخميس 23/يناير/2020 - 06:31 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
كشف ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد عن تلقيه اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. 

وقال بن زايد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تلقيت اتصالًا هاتفيًا من أخي جلالة الملك عبدالله الثاني ملك الأردن الشقيق". 

وأضاف: "ناقشنا خلاله سبل تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة وأهم القضايا والتطورات في المنطقة وأهمية العمل المشترك مع المجتمع الدولي لتثبيت الأمن والاستقرار  فيها". 

وكان بن زايد قد تلقى أمس اتصالا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ناقشا فيه الأوضاع في ليبيا، وتعزيز التعاون بين البلدين. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من أرض الأنبياء.. العاهل الأردني يبعت رسالة تهنئة بمناسبة أعياد الميلاد

ملك البحرين وملك الأردن يبحثان هاتفيًا العلاقات الثنائية بين البلدين

في اتصال مع ماكرون.. ولي عهد أبوظبي يبحث تعزيز الاستقرار في المنطقة

تفاصيل مكالمة محمد بن زايد وميركل حول تطورات القضايا الإقليمية

رئيس وزراء كندا وولي عهد أبوظبي يناقشان التطورات في المنطقة وتجنب التصعيد

ولي عهد أبوظبي :الإمارات تدعم أي مبادرة لمساعدة الليبيين للخروج من الأزمة

ترشيحاتنا

عودة الحارس الأمين.. مفاجأة سارة لجمهور الزمالك بشأن القائمة الأفريقية

قضى على امبراطورية السحر والجمال.. الرئيس السيسي يكرم اللواء علاء سليم

بعد صراع الأهلي وسموحة.. سيراميكا كليوباترا يستعرض مهارات الملواني.. فيديو

رسمياً.. الأهلي يستعير محمد ناصر مدافع سيراميكا كليوباترا

شاهد.. حفيد عادل إمام في ظهور نادر له

سيشن ميك اب.. صدى البلد يهدي ضحية التنمر جلسة تصوير .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوتوشوب واللا خست؟.. نجوى كرم تثير الجدل بفقدان وزنها

زيادة القدرة الجنسية وعلاج لـ البواسير..فوائد تناول الكبدة الجملي

شاب يعثر على آلاف الدولارات على الرصيف بالصدفة.. ورد فعله مفاجأة.. شاهد ما حدث