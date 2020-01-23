تفاصيل مكالمة هاتفية جمعت بن زايد والعاهل الأردني

كشف ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد عن تلقيه اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وقال بن زايد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تلقيت اتصالًا هاتفيًا من أخي جلالة الملك عبدالله الثاني ملك الأردن الشقيق".
وأضاف: "ناقشنا خلاله سبل تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة وأهم القضايا والتطورات في المنطقة وأهمية العمل المشترك مع المجتمع الدولي لتثبيت الأمن والاستقرار فيها".
وكان بن زايد قد تلقى أمس اتصالا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ناقشا فيه الأوضاع في ليبيا، وتعزيز التعاون بين البلدين.