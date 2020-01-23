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منوعات

ظهول أول حالات فيروس الصين الغامض في المكسيك وكولومبيا

الخميس 23/يناير/2020 - 05:02 م
صدى البلد
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أحمد شريف

قال مسئولو الصحة في المكسيك وكولومبيا إن بلدانهم قد تشهد أول حالات الإصابة بفيروس كورونا القاتل الذي ينتشر من الصين.


 وكان  الرئيس المكسيكي أندروز مانويل لوبيز أوبرادور اعلن يوم الاربعاء الماضي،  أن المريض المشتبه في إصابته بفيروس الصيني الغامض يقع في تاماوليباس ، وهي منطقة تقع على الحدود الجنوبية لتكساس.


وفقًا لشبكتة الـ"سي إن إن"، قال الرئيس أوبرادور إن المسؤولين اكتشفوا بالفعل حالة واحدة مشتبه فيها ، وأن هذا المريض المحتمل الثاني هو "تحت الملاحظة".


وفي الوقت نفسه ، اكتشفت السلطات  الكولومبية ، مواطنا صينيا يبلغ من العمر 19 عامًا مصابا بالمرض القاتل  سافر إلى بوجوتا عبر تركيا في رحلة على متن شركة الخطوط الجوية التركية يوم الأربعاء.


أفادت إذاعة آر سي إن أنه عندما هبطت الطائرة ، أخبر السلطات أنه شعر بالمرض وأنه أُحيل إلى عيادة في كولومبيا.


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