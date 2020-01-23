شاب يعثر على آلاف الدولارات على الرصيف بالصدفة.. ورد فعله مفاجأة.. شاهد ما حدث

رصدت لقطات مصورة نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، الخميس، لحظة عثور أمريكي من ولاية "ميشيجان" بالصدفة على عشرات الآلاف من الدولارات على الرصيف بالقرب من ماكينة صراف آلي تابعة لأحد البنوك، وكان رد فعله في أعقاب ذلك مؤثرًا.





وأوضحت الصحيفة أن الأمريكي "جورج كونداش" عثر على صندوق بداخله مبلغ مالي كبير على الرصيف أثناء تواجده بمدينة "ويستلاند" في "ميشيجان" يوم الثلاثاء الماضي، ورصدت كاميرات مراقبة بالمنطقة رد فعله في أعقاب ذلك.





وشوهد "كونداش" في لقطات كاميرات المراقبة وهو يحمل الصندوق ويضعه في سيارته، قبل أن يتوجه إلى ساحة انتظار السيارات بجوار البنك الذي تتبعه ماكينة الصراف الآلي، حيث توجه إلى الداخل وقرر تسليمه إلى موظفي البنك.





وقال "كونداش" ردًا على سؤال وُجه إليه بشأن السبب الذي دفعه إلى اتخاذ قرار إعادة النقود إلى البنك، إن هذا المبلغ لا يخصه، وأكد على أن أي شخص شريف سيقوم بالأمر ذاته.





وتبين في أعقاب ذلك أن أحد حراس الأمن المسلحين كان يقوم بتسليم النقود إلى مقر البنك، وترك أحد الصناديق على جانب الشارع عن طريق الخطأ.





واتضح من خلال تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالبنك أن الصندوق ظل على هذا الحال لمدة 20 دقيقة تقريبًا قبل أن يخرج "كونداش" من سيارته كي يلقي نظرة عليه، وكان موضحًا على جانب الصندوق أنه يوجد بداخله مبلغ 40 ألف دولار.





وقدمت إدارة البنك إلى "كونداش" مكافأة مالية، وتبين في نهاية المطاف أن الصندوق كان يحتوي على 27 ألف دولار فقط.

وأفاد المسئولون في البنك بأنه في حال لم يقم "كونداش" بتسليم النقود إلى البنك وقرر الاحتفاظ بها، فإنه كان سيتم إبلاغ الشرطة بشأن الواقعة، وتتبعه عن طريق رقم لوحة سيارته الذي ظهر في تسجيلات كاميرات المراقبة.