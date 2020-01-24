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أخبار العالم

أبو الغيط: تصريحات إسرائيل تعكس مستوى غير مسبوق من الرعونة السياسية لقياداتها

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:16 ص
أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
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نادر سمير
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن التصريحات الصادرة عن القيادات الإسرائيلية مؤخرًا حول احتمال ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية في الأغوار وشمال البحرالميت مرفوضة ومُدانة، وتعكس مستوى غير مسبوق من الرعونة السياسية لدى القياداتالإسرائيلية، سواء في الحكم أو المعارضة.


وقال أبو الغيط في تصريحاتٍ للصحفيين المعتمدين لدى الجامعة العربية: " إن هذه المواقفالأخيرة هي انعكاس لحالة من المزايدات الانتخابية التي تجتاح إسرائيل منذ أكثر من عام، ومنالخطر الشديد الزج بالقضية الفلسطينية في معترك الألاعيب الانتخابية، والمصالح السياسيةالضيقة للقيادات الإسرائيلية الذين يفتقرون إلى الحس الكافي بالمسئولية حيال خطورة الموقفواحتمالات انفجاره بصورة غير متوقعة في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ هذه السياسات".


وأضاف أبو الغيط: "أن القانون الدولي واضحٌ في هذا الخصوص، وإن إقدام إسرائيل على إعلانضم الجولان في السابق لم يُغير من حقيقة كونها أرضًا محتلة في نظر القانون الدولي والغالبيةالكاسحة من دول العالم، ومن ثمَّ فإن هذه المواقف والسياسات الإسرائيلية بشأن ضم أجزاء منالضفة لن يكون لها تأثيرٌ عمليّ على الوضعية القانونية لهذه الأراضي بوصفها أرضًا محتلة،ولن تؤدي سوى إلى مزيد من التصعيد وتقويض فرص الحل السلمي في المستقبل".

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