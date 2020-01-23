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مرأة

شفاء بنسبة 99%.. أستاذ جراحة يوضح أفضل علاج لـ دوالي الساقين

الخميس 23/يناير/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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ريهام قدري
أصبح علاج دوالي الساقين بالليزر من العلاجات الحديثة والمتطورة في مجال جراحة الأوعية الدموية، التي تتم باستخدام التخدير الموضعي فقط، ويقوم الطبيب المختص بإدخال قسطرة الأوردة المتضررة، وتعمل أشعة الليزر ذات التركيز العالي على كي الوريد وإغلاقه فيموت ويختفي بعد فترة.

وقال الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، علي صفحته بالفيسبوك إن الإصابة بدوالي الساقين تحدث نتيجة عوامل مختلفة على رأسها العوامل الوراثية والوقوف لفترات طويلة، والتقدم في العمر، غير أن الحمل يتسبب في إصابة النساء أكثر من الرجال بدوالي الساقين، وتمدد الأوردة وانتفاخها وظهورها على الساقين بشكل متعرج باللونين الأزرق والأحمر، وهو ما يعمل على تشويه مظهر الساقين فضلا عن الآلام الناتجة من هذه الحالة.

وأوضح الدكتور وليد الدالى، أن الليزر أحدث طفرة ونقلة نوعية في علاج دوالي الساقين ووفر للمريض فرص الشفاء من هذه الحالة المرضية بدون اللجوء للجراحة أو الاحتياج لعمل غرز جراحية، وبالتالي لا يحتاج لفترة نقاهة ويمكنه العودة لممارسة أنشطته اليومية بكل أريحية، فهي عملية بسيطة وآمنة تعالج الأوردة المتضررة فقط دون التأثير على الأوردة السليمة بما يضمن نسبة نجاح تتعدى 99%.
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