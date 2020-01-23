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فن

نسور مصر.. محمد رمضان يقدم التهنئة لرجال الشرطة على طريقته الخاصة

الخميس 23/يناير/2020 - 05:45 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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نبيل العدوى
حرص الفنان محمد رمضان على تقديم التهانى لرجال الشرطة بمناسبة عيدهم الموافق 25 يناير، ونشر محمد رمضان صورة له ببذلة سوداء، وعلق عليها "كل سنة ونسور مصر بخير ... نسر الصعيد".

تخطت أغنية " كازانوفا" للفنان محمد رمضان ويسرا الجندى مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بعد يومين من طرحها.


وكان قد طرح محمد رمضان اغنية "رايحين نسهر" منذ 3 أسابيع، وحققت نجاحا كبيرا حيث تخطت الـ23 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". 


محمد رمضان يصور حاليا مسلسل "البرنس" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل.


ويشارك فى بطولته كل من نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، ومن إخراج محمد سامي .

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