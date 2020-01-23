AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بني سويف يشارك في البرنامج التدريبي لنواب المحافظين

الخميس 23/يناير/2020 - 05:42 م
محافظ بني سويف يشارك
محافظ بني سويف يشارك في البرنامج التدريبي لنواب المحافظين
Advertisements
محمد عبد الحليم
شارك الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، في اللقاء الذي نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب، ضمن فعاليات البرنامج التدريبي لنواب المحافظين الجدد، في إطار حرص الأكاديمية على الاهتمام بنقل الخبرات العملية من المسئولين الحاليين وذوى الخبرة لنواب المحافظين الجدد.

وثمن محافظ بني سويف فكرة تدريب النواب وتولي الشباب المناصب القيادية بالدولة، مشيرا إلى أهمية القيادة والمزج مابين الخبرات السابقة والخلفيات المختلفة والرؤية الشبابية، مؤكدا أن هذا التوجه تجسيد عملي لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال دعم الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات من منطلق أن الشباب هم قوة الحاضر والأمل في مستقبل مشرق.

كما أجرى محافظ بني سويف حوارًا مفتوحا مع  نواب المحافظين، نقل لهم خلاله  خبرته أثناء فترة عمله نائبًا لمحافظ بورسعيد ومحافظًا حاليًا لبنى سويف، ومؤكدًا أن تحسين جودة حياة المواطننين ترتكز على  إحراز تقدم ملموس في القطاعات الحيوية من أهمها  التعليم والصحة والصرف الصحي  وحل المشكلات من خلال المتابعة وتقديم الحلول والدعم اللازم  وتوفير حلول أو بدائل  غير تقليدية من خلال العمل خارج الصندوق، مؤكدا أهمية العمل الميداني والقرب من المواطنين والوقوف على أرض على الواقع على مستوى الخدمات الحيوية.

من جانبها أوضحت رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية أن البرنامج التدريبي لنواب المحافظين الجدد يأتي في إطار تنفيذ تكليفات  الرئيس عبد الفتاح السيسي  بتدريب نواب المحافظين  الذين أدوا اليمين الدستورية في حركة المحافظين والنواب  التي جرت نهاية نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن الأكاديمية قامت بتصميم البرنامج لتدريب النواب على العديد من المهارات منها: القيادة والتواصل الفعال والمهارات الإدارية كإدارة الوقت وإدارة الأزمات وإدارة المشروعات بالإضافة إلى شرح الهيكل التنظيمي واختصاصات كل مسمى وظيفي ، ومهام : المحافظ ونوابه ، السكرتير العام والمساعد، ورؤساء الوحدات المحلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التنمية المحلية يشارك في افتتاح البرنامج التدريبي المكثف لنواب المحافظين الجدد

رشا راغب: برنامج تدريب نواب المحافظين استكمال لدور الأكاديمية الوطنية

بتكليف من الرئيس.. برنامج تدريبي مكثف لنواب المحافظين الجدد.. وزيرة التخطيط: اختياركم ثقة في الشباب المصري وأطالبكم بالتركيز على قضية السكان..وشعراوي: الرئيس راهن على قدراتكم لحمل راية العمل السياسي

نواب المحافظين من أعضاء التنسيقية يبدأون البرنامج التدريبي بالأكاديمية الوطنية

الوطنية للتدريب: الشباب المصري يتصدر المشهد السياسي.. فيديو

وزيرة البيئة تلتقي نواب المحافظين الجدد داخل الأكاديمية الوطنية للتدريب

ترشيحاتنا

طرح تذاكر مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك إلكترونيا.. تفاصيل

موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد في نصف نهائي بطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد

الإيكونوميست البريطانية توجه صفعة قوية لـ أردوغان

بالزي العسكري.. أمير كرارة يشارك في احتفالات عيد الشرطة بحضور الرئيس السيسي

أخبار الفن.. أحمد العوضي يشعل الجدل حول علاقته بـ ياسمين عبد العزيز.. عدد زيجات فاطمة رشدي ونهايتها المأساوية

الجبلاية توقف الحكم المونديالي.. زلزال جهاد جريشة يضرب لجنة الغندور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخفة ظله ونكاته.. الأراجوز يستحوذ على الأطفال والكبار معرض القاهرة الدولى

مش في التجميل بس.. 5 استخدامات غريبة لـ الفازلين

بملابس شيك.. شيرى عادل تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها