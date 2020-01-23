محافظ بني سويف يشارك في البرنامج التدريبي لنواب المحافظين

شارك الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، في اللقاء الذي نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب، ضمن فعاليات البرنامج التدريبي لنواب المحافظين الجدد، في إطار حرص الأكاديمية على الاهتمام بنقل الخبرات العملية من المسئولين الحاليين وذوى الخبرة لنواب المحافظين الجدد.





وثمن محافظ بني سويف فكرة تدريب النواب وتولي الشباب المناصب القيادية بالدولة، مشيرا إلى أهمية القيادة والمزج مابين الخبرات السابقة والخلفيات المختلفة والرؤية الشبابية، مؤكدا أن هذا التوجه تجسيد عملي لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال دعم الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات من منطلق أن الشباب هم قوة الحاضر والأمل في مستقبل مشرق.





كما أجرى محافظ بني سويف حوارًا مفتوحا مع نواب المحافظين، نقل لهم خلاله خبرته أثناء فترة عمله نائبًا لمحافظ بورسعيد ومحافظًا حاليًا لبنى سويف، ومؤكدًا أن تحسين جودة حياة المواطننين ترتكز على إحراز تقدم ملموس في القطاعات الحيوية من أهمها التعليم والصحة والصرف الصحي وحل المشكلات من خلال المتابعة وتقديم الحلول والدعم اللازم وتوفير حلول أو بدائل غير تقليدية من خلال العمل خارج الصندوق، مؤكدا أهمية العمل الميداني والقرب من المواطنين والوقوف على أرض على الواقع على مستوى الخدمات الحيوية.



