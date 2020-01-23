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أخبار البلد

مجلس المحامين يشكل لجنة لقيد خريجي التعليم المفتوح

الخميس 23/يناير/2020 - 05:50 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
عقد مجلس نقابة المحامين، اجتماعه الدوري اليوم الخميس، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه. 

وقرر مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، تشكيل لجنة من هيئة المكتب لوضع ضوابط قيد خريجى التعليم المفتوح المسبوق بالثانوية العامة، يتم على إثرها  تلقى الطلبات.

وأعلن "عاشور"، عن الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، مشيرا إلى أن باب التقدم بأوراق الترشح سيفتح خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، على أن تعلن كافة المواعيد الإجرائية لاحقا، كما ستجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي، للتأكيد على شفافية ومصداقية العملية الانتخابية. 

وحتى الآن يظل عاشور هو المرشح الأقوى للاستمرار في منصب النقيب بعد تراجع الزيات عن المنافسة، وعدم وجود منافس قوي.
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