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برلمان

النائب محمد فؤاد يحذر من استيراد وتجميع سيارات دون مواصفات أمان

الخميس 23/يناير/2020 - 06:34 م
النائب محمد فؤاد
النائب محمد فؤاد
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معتز الخصوصى
تقدم النائب محمد فؤاد، باقتراح برغبة مقدم لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، بشأن مواصفات الأمان فى السيارات المستوردة والمحلية، فى إطار ارتفاع نسبة الحوادث فى مصر مؤخرا، بسبب انتشار السيارات المستورد ومحلية الصنع فى سوق السيارات المصرى التى تفتقد لعوامل ومواصفات الأمان الأساسية، وأصبح وكلاء وتجار السيارات فى مصر يتسابقون على استيراد سيارات ذى مواصفات وكماليات تتسم بالرفاهية.

وأضاف فؤاد فى بيان صحفى له، أنه فى الوقت الذى يتم البحث عن كماليات الرفاهية يوجد تجاهل تام لعوامل السلامة والأمان، فأصبحت هذه السيارات تزهق أرواح المواطنين وتمثل عامل خطورة على حياتهم، وسط معاناة العديد من الأسر المصرية التى عانت من فقدان ذويهم فى حوادث السير.

وأكد فؤاد، أنه علاوة على ما سبق أصبحت سمعة المنتج المصرى المجمع محليا لم يلق قبولا لدى العديد من الدول نتيجة انعدام مواصفات الأمان الأساسية بها.

مطالبا بصدور قرار من هيئة المواصفات والجودة بمنع دخول سيارات مستوردة وعدم تصنيع سيارات محلية دون المواصفات المتمثلة فى وجود نظام منع انغلاق الفرامل، وبرنامج الثبات الإلكترونى وهما الحد الأدنى لمعايير الأمان فى السيارة.
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