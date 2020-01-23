رئيس مجلس إدارة الأهرام يكرم تامر حسني

نظمت مؤسسة الأهرام احتفالية بحضور الفنان تامر حسنى لما قدمه خلال عمره الفنى حتى الآن من أعمال فنية جعلت منه أبرز نجوم أبناء جيله مصريا وعربيا وتجاوزها الى العالمية.





والتقى تامر حسني خلال الاحتفالية بجمهوره على مسرح الاهرام - قاعة نجيب محفوظ التى تسع اكثر من ٥٠٠ شخص.

وأعرب تامر حسنى عن تقديره الكبير لمؤسسة الأهرام الصحفية العريقة، مؤكدا حرصه على الوجود بها والتكريم فيها بإعتبارها أكبر المؤسسات الصحفية فى مصر والعالم العربي .





وقام عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام بتسليم النجم تامر حسني درع التكريم عن مجمل أعماله الفنية، والمقدمة من أسرة تحرير مجلة علاء الدين، بحضور رئيس تحريرها حسين الزناتي.



