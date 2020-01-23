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فن

بجانب البطريق.. نرمين الفقي بإطلالة جذابة على انستجرام

الخميس 23/يناير/2020 - 06:43 م
نرمين الفقي
نرمين الفقي
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محمد بدران
خضعت الفنانة نرمين الفقي، لجلسة تصوير جديدة أثناء لعبها مع البطاريق، عبر حسابها على "انستجرام".

ونشرت نرمين الفقي، صورا لها مع البطريق، وعلقت عليها قائلة: "يا خبر على جمالها وخصوصا وهي ماشية".

وشاركت نيرمين الفقى، فى مسلسل "أبو العروسة" الجزء الثانى من تأليف هانى كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقى ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازى وولاء الشريف وكارولين عزمى وصفاء الطوخي وأحمد صيام.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيرمين الفقى، مشاركتها فى حكاية «ما يطلبه المستمعون»، من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3".

حكاية "ما يطلبه المستمعون"، من مسلسل “نصيبى وقسمتك 3”، بطولة نيرمين الفقي وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.
بجانب البطريق.. نرمين الفقي بإطلالة جذابة على انستجرام
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