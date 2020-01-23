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فن

عثمان بن ارطغرل الحلقة 7.. لماذا يتصدر المسلسل تريند جوجل؟

الخميس 23/يناير/2020 - 06:25 م
عثمان بن ارطغرل
عثمان بن ارطغرل
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محمد نحلة

تصدرت الحلقة السابعة من مسلسل "عثمان بن ارطغرل" محرك بحث جوجل، حيث يريد الجمهور متابعة الحلقة السابعة للتعرف على ما دار بها من أحداث.


وشهدت الحلقة السابعة من مسلسل "عثمان بن ارطغرل أحداث مثيرة ومشوقة حيث تم تعذيب عثمان على يد الصليبيين بعد أن وقع في أيديهم أسير، ومن المعتقد أنه يتمكن من الهرب، فيما يعود أرطغرل من مقدونيا بعد أنهى رحلته العلاجية.


مسلسل "عثمان بن ارطغل" يسلط الضوء علي قصة مؤسس الدولة العثمانية التي اتخذت اسمه قرابة ست قرون عانت في أغلبها الدول التي حُكمت تحت إمرتها من أزمات شديدة، واستمتعت العاصمة القسطنطينية وحدها بخيرات وكنوز تلك الدول.

 


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