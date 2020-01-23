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برلمان

حزب المصريين: مصر تفخر وتعتز بجنودها الأوفياء وشهدائها الأبطال

الخميس 23/يناير/2020 - 11:39 م
الدكتور حسين أبو
الدكتور حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين
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عبد الرحمن سرحان
هنأ حزب " المصريين" برئاسة الدكتور حسين أبو العطا، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأفراد الشرطة والمجندين والضباط بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ68، مشيدًا بما يقدمه رجال الشرطة الأوفياء والبواسل من تضحيات وواجبات نحو أمن وأمان واستقرار الوطن العظيم، مؤكدًا أن مصر تفخر وتعتز بكل جنودها الأوفياء وشهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة وأرواحهم في سبيل وطنهم وعرضهم.

وقال حزب المصريين، في بيان اليوم الخميس، إن الاحتفال بعيد الشرطة يُعد ذكرى تاريخية خالدة في تاريخ البطولات والتضحيات التي سجلها أبناء الوطن عبر تاريخها العظيم، مؤكدًا أن مصر ستظل آمنة ومستقرة بفضل جهود رجال الشرطة البواسل، مشيرًا إلى أن تضحيات رجال الشرطة لا حصر لها؛ لأنهم سطروا مع أبناء شعبهم أروع البطولات.

وأضاف حزب المصريين، أن الشعب المصري العظيم يؤكد اعتزازه وفخره بالدور العظيم والبطولي الذي يقوم به رجال الشرطة الأوفياء لأنهم يمثلون العين الساهرة لخدمة الشعب، مؤكدًا على أن ما بذله رجال الشرطة الأوفياء خلال السنوات الأخيرة سيسطر في التاريخ بأحرف من نور نظرا لدورهم الوطني والبطولي في خدمة مصر وشعبها الآبي العظيم.

وأوضح أن رجال الشرطة يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على هذا الوطن وأمنه واستقراره، مؤكدًا أنهم قدموا تضحيات عظيمة لا ينكرها إلا جاحد أو حاقد والأيام والأحداث الأخيرة خير شاهد على هذه التضحيات العظيمة.

وأشار إلى أن رجال الشرطة الأوفياء تحملوا الكثير من أجل الحفاظ على هذا الوطن واستقراره من المؤامرات التى تُحاك به من قبل أهل الشر وعصابات الظلام بالتعاون مع رجال القوات المسلحة البواسل وبفضل جهودهم، مؤكدًا أن الشعب المصري أصبح يعيش في أمن وأمان واستقرار بفضل جهود القوات المسلحة مع رجال الشرطة الأوفياء.

وتابع أن الشعب المصري العظيم يُقدر ويثمن جيدًا جهود الشرطة ورجالها الأوفياء، في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والمواطن؛ وهذا ما اتضح جليًا سواء عند مواجهة رجال الشرطة للاحتلال البريطاني في 25 يناير 1952 وحتى الآن، مشيرًا إلى أن رجال الشرطة الأوفياء يواجهون الإرهاب الغاشم وجماعات الظلام وقوى الشر ويحافظون على الجبهة الداخلية بكل بسالة ووطنية، متمنيًا دوام التوفيق والسداد لكل رجال القوات المسلحة والشرطة ولمصرنا الغالية الاستقرار والأمان والخير والسلام.
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