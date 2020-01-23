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اقتصاد

الرقابة المالية توافق على زيادة رأسمال البنك التجاري الدولي

الخميس 23/يناير/2020 - 06:03 م
البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي
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محمد صبيح

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، على نشر البنك التجارى الدولى (مصر) تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر إلى 14.77 مليار جنيه.

وتقدم البنك التجارى الدولى فى وقت سابق بمستندات زيادة رأس المال المصدر إلى 14.7 مليار جنيه بنظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

ووافق مجلس إدارة البنك التجارى الدولى فى 5 يناير الحالى على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 14.6 مليار جنيه إلى 14.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 85.9 مليون جنيه تقريبا.

وتوزع الزيادة على 8.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد ممولة نقدا من المبالغ التي سوف يتم تحصيلها من العاملين، وذلك تنفيذا لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين (نظام الوعد بالبيع ) الشريحة الحادية عشر.

وتقدم البنك التجارى الدولى فى نوفمبر الماضى بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 14.5 مليار جنيه؛ ليصبح 14.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 105.4 مليون جنيه تمثل الشريحة العاشرة لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك.

كما تقدم البنك فى نفس الشهر بمستندات زيادة رأسمال المرخص به من 20 إلى 50 مليار جنيه إلى إدارة البورصة المصرية بزيادة قدرها 30 مليار جنيه.

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