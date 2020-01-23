جامعة بنها تطلق اسم الدكتور حسام العطار على القاعة الرئيسية بفرع العبور

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها عن موافقة مجلس الجامعة بالإجماع على إطلاق اسم الدكتور حسام الدين العطار رئيس الجامعة الأسبق على القاعة الرئيسية بفرع الجامعة الجديد بالعبور.





وقال السعيد أن اطلاق اسم الدكتور العطار يأتى تكريما وتقديرا لجهوده ودوره المتميز وما قام به من إسهامات لصالح جامعة بنها كما أنه أول من وضع حجر أساس لإنشاء فرع العبور خلال فترة توليه رئاسة الجامعة.





وأشار رئيس الجامعة الى ان القاعة الجديدة جارى انشاؤها بفرع الجامعة بالعبور تستوعب 400 طالب وطالبة ومن المقرر افتتاحها فى شهر يونيو القادم لخدمة العملية التعليمية.





يذكر أن الدكتور حسام الدين العطار أول من تولى رئاسة الجامعة فى أغسطس 2005 وحتى يوليو 2009 بعد انفصالها عن جامعة الزقازيق.