AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة بنها تطلق اسم الدكتور حسام العطار على القاعة الرئيسية بفرع العبور

الخميس 23/يناير/2020 - 09:28 م
جامعة بنها تطلق إسم
جامعة بنها تطلق إسم الدكتور حسام العطار على القاعة الرئيسية
Advertisements
إبراهيم الهوارى

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها عن موافقة مجلس الجامعة بالإجماع على إطلاق اسم الدكتور حسام الدين العطار رئيس الجامعة الأسبق على القاعة الرئيسية بفرع الجامعة الجديد بالعبور.


وقال السعيد أن اطلاق اسم الدكتور العطار يأتى تكريما وتقديرا لجهوده ودوره المتميز وما قام به من إسهامات لصالح جامعة بنها كما أنه أول من وضع حجر أساس لإنشاء فرع  العبور خلال فترة توليه رئاسة الجامعة.


وأشار رئيس الجامعة الى ان القاعة الجديدة جارى انشاؤها بفرع الجامعة بالعبور تستوعب 400 طالب وطالبة ومن المقرر افتتاحها فى شهر يونيو القادم لخدمة العملية التعليمية.


يذكر أن الدكتور حسام الدين العطار أول من تولى رئاسة الجامعة فى أغسطس 2005 وحتى يوليو 2009 بعد انفصالها عن جامعة الزقازيق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عروض موسيقية من وفد الأوركسترا الطلابي بجامعة بكين للغابات داخل جامعة بنها

وسط حضور كبير .. حفل موسيقي مصري صيني للأوكسترا الطلابي بفرع جامعة بنها.. صور

رئيس جامعة بنها لـ صدى البلد : لا توجد وظائف قيادية محجوزة والكفاءة معيار الاختيار .. مفاجآت فى نواب رئيس الجامعة .. المستشفى التخصصى الجديد ينطلق قريبا ..وننتظر القرار الجمهوري بإنشاء الجامعة الأهلية

جمال السعيد: إنشاء فرع دولي لجامعة بنها بالعبور

بجوائز 45 ألفا.. تعرف على تفاصيل مسابقة أفضل تصميم لـ ميدان جامعة بنها بالعبور

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير أعمال الامتحانات والكنترولات بالكليات.. صور

ترشيحاتنا

أول تعليق لمحامي قتيل فيلا نانسي عجرم بعد أولى جلسات التحقيق

كورونا يهدد العالم.. كيف تحمي نفسك من الالتهاب الرئوي القاتل

سيشن ميك اب.. صدى البلد يهدي ضحية التنمر جلسة تصوير .. شاهد

صورته عاريا في الحمام .. الطفل ضحية تعذيب والدته فى الدقهلية : ضربتنى وقالت لى روح عند أبوك

ضربة جديدة.. استبعاد جهاد جريشة من الإعداد لـ كأس العالم 2022

إيران ترد على تهديد واشنطن بقتل خليفة قاسم سليماني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش

انهيار أسعار سيتروين citroen في مصر وتراجعها 35 ألف جنيه.. صور

سر ظهور الأميرة كيت ميدلتون بسلسلة ذهب جديدة.. صور