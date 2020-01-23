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ثقافة

أطفال الأسمرات يحتفلون مع القاهرة التاريخية بعيد الشرطة.. صور

الخميس 23/يناير/2020 - 05:46 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
نظمت إدارة التوعية الأثرية بالقاهرة التاريخية وثقافة القاهرة ومتحف الشرطة، اليوم الخميس، إحتفالية فنية ثقافية بمناسبة عيد الشرطة.

الإحتفالية شهدها كل من داليا الجوهري مدير إدارة الوعي الأثري وعبد الباسط محمود مدير عام متحف الشرطة وهبة عبد العزيز مفتش آثار بإدارة الوعي الأثري، وأحمد ناجي مدير إدارة التربية المتحفية لذوي القدرات الخاصة بقطاع المتاحف.

تضمنت الإحتفالية ورش فنية ومولوية ومسرحية وطنية،كما تم تقديم أوبريت لفريق مسرح ثقافة القاهرة وكورال قصر ثقافة حي الاسمرات.

الاحتفالية شارك فيها جمعية أطفال بلا مأوى، وأطفال حي الأسمرات،والذين عاشوا لحظات سعيدة بمشاركتهم في الفعاليات 
أطفال الأسمرات يحتفلون مع القاهرة التاريخية بعيد الشرطة.. صور
أطفال الأسمرات يحتفلون مع القاهرة التاريخية بعيد الشرطة.. صور
أطفال الأسمرات يحتفلون مع القاهرة التاريخية بعيد الشرطة.. صور
أطفال الأسمرات يحتفلون مع القاهرة التاريخية بعيد الشرطة.. صور
أطفال الأسمرات يحتفلون مع القاهرة التاريخية بعيد الشرطة.. صور
أطفال الأسمرات يحتفلون مع القاهرة التاريخية بعيد الشرطة.. صور
أطفال الأسمرات يحتفلون مع القاهرة التاريخية بعيد الشرطة.. صور
أطفال الأسمرات يحتفلون مع القاهرة التاريخية بعيد الشرطة.. صور
أطفال الأسمرات يحتفلون مع القاهرة التاريخية بعيد الشرطة.. صور
أطفال الأسمرات يحتفلون مع القاهرة التاريخية بعيد الشرطة.. صور
أطفال الأسمرات يحتفلون مع القاهرة التاريخية بعيد الشرطة.. صور
أطفال الأسمرات يحتفلون مع القاهرة التاريخية بعيد الشرطة.. صور
أطفال الأسمرات يحتفلون مع القاهرة التاريخية بعيد الشرطة.. صور
أطفال الأسمرات يحتفلون مع القاهرة التاريخية بعيد الشرطة.. صور
أطفال الأسمرات يحتفلون مع القاهرة التاريخية بعيد الشرطة.. صور
أطفال الأسمرات يحتفلون مع القاهرة التاريخية بعيد الشرطة.. صور
أطفال الأسمرات يحتفلون مع القاهرة التاريخية بعيد الشرطة.. صور
أطفال الأسمرات يحتفلون مع القاهرة التاريخية بعيد الشرطة.. صور
أطفال الأسمرات يحتفلون مع القاهرة التاريخية بعيد الشرطة.. صور
أطفال الأسمرات يحتفلون مع القاهرة التاريخية بعيد الشرطة.. صور
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