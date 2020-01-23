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برلمان

النائب علاء والي مهنئا وزير الداخلية: رجال الشرطة قدموا الغالى والنفيس من أجل الوطن

الخميس 23/يناير/2020 - 07:59 م
المهندس علاء والى
المهندس علاء والى عضو مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قدم المهندس علاء والى عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان السابق بالنواب، التهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية والمجلس الأعلى للشرطة وضباط وجنود وأفراد ورجال هيئة الشرطة البواسل بمناسبة ذكرى "عيد الشرطة " الـ 68 .

وأضاف والى: تلك هي المناسبة الوطنية التي نتذكر فيها شهداء الواجب من رجال الشرطة الذين قدموا الغالى والنفيس ودفعوا أرواحهم من أجل حماية الوطن وترابه المقدس، فإنهم الأبطال الذين يؤدون دورًا متميزًا وبارزًا فى التضحية والفداء للحفاظ على أمن واستقرار الوطن بجهودهم المخلصة.

وقال النائب علاء والى فى بيان صحفى له إن تلك هى ذكرى شهداء الشرطة الأبطال الذين رووا بدمائهم ثرى الوطن الطاهر، وضحوا بأرواحهم الطاهرة فداء لمصر وشعبها، وتحملوا بكل وطنية وشرف مسئولية مواجهة جماعات الإرهاب والتطرف بجانب أشقائهم من القوات المسلحة، فهم العين الساهرة على حماية الجبهة الداخلية المصرية وتصدوا لأفكار التطرف التى تهدف إلى النيل من أمن الوطن واستقراره".

كما وجه النائب علاء والى تحية إكبار وإجلال لأرواح شهدائنا الأبرار الذين نذروا أرواحهم من أجل مصر، وأسسوا بدمائهم عهدًا جديدا مشرفا للوطن، فتحية لكل أسرة شهيد وأم شهيد، نستمد منهم جميعا القوة والصمود.
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