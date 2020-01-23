هوايته سبب شهرته.. أصغر طفل ببطولة التزحلق على الماء يدخل موسوعة جينيس





وقال احمد، على فيسبوك، إنه كان يتدرب بالساعات يوميا حتى يستطيع المنافسة، وأنه يعتبر أصغر من حصل على المركز الأول في هذه البطولة.





ووجه أحمد، خالص شكره وتقديره للجنة المنظمة للبطولة، لافتا إلى أنه سيبذل قصارى جهده في التدريب لرفع اسم بلده في البطولات الدولية المقبلة.

وحصل الطفل الإماراتي أحمد سعيد عمير، على المركز الأول في بطولة الإمارات للتزحلق على المياه، وهو يعتبر أصغر طفل شارك في البطولة.