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مرأة

هوايته سبب شهرته.. أصغر طفل ببطولة التزحلق على الماء يدخل موسوعة جينيس

الخميس 23/يناير/2020 - 06:04 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تداول مستخدمو فيسبوك صورا لطفل اسمه احمد، دخل موسوعة جينيس في رياضة صعبة لا يمارسها الكثير وخصوصا في البلاد العربية. 

دخل الطفل الإماراتي أحمد سعيد عمير والذي يبلغ من العمر 12 عاما موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأصغر طفل يفوز بالمركز الأول في بطولة تزحلق على المياه.

وحصل الطفل الإماراتي أحمد سعيد عمير، على المركز الأول في بطولة الإمارات للتزحلق على المياه، وهو يعتبر أصغر طفل شارك في البطولة.

وقال احمد، على فيسبوك، إنه كان يتدرب بالساعات يوميا حتى يستطيع المنافسة، وأنه يعتبر أصغر من حصل على المركز الأول في هذه البطولة. 

ووجه أحمد، خالص شكره وتقديره للجنة المنظمة للبطولة، لافتا إلى أنه سيبذل قصارى جهده في التدريب لرفع اسم بلده في البطولات الدولية المقبلة.
هوايته سبب شهرته.. أصغر طفل ببطولة التزحلق على الماء يدخل موسوعة جينيس
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