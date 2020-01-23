تلقى الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء من ائل يقول" هل يجوز صلاة المنفرد بدون إقامة".





أجاب أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه يجوز صلاة المنفرد بدون إقامة، ولو أقام الصلاة يؤجر عليها.





وأجابت صفحة مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، على سؤال ورد اليها عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة( هل تجب الإقامة عند الصلاة منفردًا في البيت ؟).





وأوضح مركز الأزهر، قائلًا: أن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى استحباب إقامة الصلاة للمنفرد سواء صلى في بيته أو في مكان آخر ، فعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ الشَّظِيَّةِ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ لِلصَّلاةِ وَيُصَلِّي », فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : « انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ يَخَافُ شَيْئًا قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ ». رواه أبو داود ، والنسائي.



