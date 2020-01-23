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مرأة

4 أطعمة غير متوقعة تحافظ على صحة كليتك

الخميس 23/يناير/2020 - 06:37 م
الكلى
الكلى
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لمياء الياسين
 يحدث الجفاف عندما لا يحتوي جسمك على كمية كافية من الماء وتعد الأسباب الشائعة للجفاف هي عدم شرب كمية كافية من الماء ، وفقدان الكثير من الماء من خلال التعرق ، والإفراط في القيء والإسهال ، والحمى ، وبعض الأدوية وما إلى ذلك. مما يؤثر على وظائف كليتك إليك أبرز الأطعمة لحماية الكلى يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

1- الخيار

يحتوي الخيار أيضًا على نسبة عالية من المياه ، مما يجعله يصل إلى 96.7 في المائة. كما أنها تحتوي على فيتامين C وحمض الكافيين ، وكلاهما يساعد على تهدئة وتهيج الجلد وتورم.

2. الطماطم

تستخدم الطماطم في السلطات والسندويشات وعصائر التخلص من السموم ، وهي وجبة خفيفة ممتازة تحتوي على نسبة عالية من الماء تبلغ 94.5 في المئة.

3. الكرفس

 يحتوي الكرفس على نسبة عالية من الماء ، مما يجعله يصل إلى 95.4 في المائة. يتم تعبئة الكرفس بمزيج من الأملاح المعدنية والفيتامينات والأحماض الأمينية التي ترطب جسمك ضعف فعالية كوب الماء.

 4. كوسة

تتكون الكوسة من 95 في المائة من الماء حسب الوزن ، وهي واحدة من أكثر الخضراوات ترطيبًا خلال فصل الشتاء. الخضروات أقل من 25 سعرة حرارية وهي مصدر ممتاز للفولات ، وفيتامين أ ، وفيتامين ج ، والبوتاسيوم .
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