سامى قمصان يهنئ رمضان صبحى بعيد ميلاده: كل سنة وأنت طيب يا فنان

حرص سامي قمصان مدرب الفريق الأول لكرة القدم على تهنئة رمضان صبحي، لاعب الأهلى وقائد منتخب مصر الأوليمبي بعيد ميلاده.





ونشر قمصان على صفحته بموقع "انستجرام" صورة برفقة رمضان وعلق قائلًا: "كل سنة وأنت بألف خير يا فنان وعقبال مليون سنة يارب".





ويحتفل رمضان صبحى صانع ألعاب الأهلى بعيد ميلاده الـ23، لاسيما أنه من مواليد 23 يناير 1997.





يواصل رمضان صبحي تنفيذ برنامجه التأهيلي، وأدي اللاعب أمس تدريبات الجري حول الملعب رفقة اللاعبين قبل أن يستكمل التدريبات في الجيم مع طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني.





ويسعي الجهاز الطبي لتجهيز رمضان صبحي لمواجهات فبراير المقبل، وقطع اللاعب شوطا كبيرا للتعافي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.





يذكر أن رمضان صبحى قاد منتخب بلاده للفوز بـ أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، وساعد النادي الأهلي في التتويج بعدة بطولات".