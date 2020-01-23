AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سامى قمصان يهنئ رمضان صبحى بعيد ميلاده: كل سنة وأنت طيب يا فنان

الخميس 23/يناير/2020 - 07:19 م
رمضان صبحى وسامي
رمضان صبحى وسامي قمصان
Advertisements
محمد بدران
حرص سامي قمصان مدرب الفريق الأول لكرة القدم على تهنئة رمضان صبحي، لاعب الأهلى  وقائد منتخب مصر الأوليمبي  بعيد ميلاده.

ونشر قمصان على صفحته بموقع "انستجرام" صورة برفقة رمضان وعلق قائلًا: "كل سنة وأنت بألف خير يا فنان وعقبال مليون سنة يارب".

ويحتفل رمضان صبحى صانع ألعاب الأهلى بعيد ميلاده الـ23، لاسيما أنه من مواليد 23 يناير 1997.

يواصل رمضان صبحي  تنفيذ برنامجه التأهيلي، وأدي اللاعب أمس تدريبات الجري حول الملعب رفقة اللاعبين قبل أن يستكمل التدريبات في الجيم مع طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

ويسعي الجهاز الطبي لتجهيز رمضان صبحي لمواجهات فبراير المقبل، وقطع  اللاعب شوطا كبيرا للتعافي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

يذكر أن رمضان صبحى قاد منتخب بلاده للفوز بـ أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، وساعد النادي الأهلي في التتويج بعدة بطولات".
سامى قمصان يهنئ رمضان صبحى بعيد ميلاده: كل سنة وأنت طيب يا فنان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رمضان صبحي يخضع لفحص طبي غدًا

رمضان صبحي يتدرب في جيم الأهلي

ياسر إبراهيم ينتظم في المران الجماعي لـ الأهلي عقب مباراة الاتحاد

أخبار طيبة عن إصابة رمضان صبحي

بشرى سارة.. تفاصيل جديدة عن إصابة رمضان صبحي

رمضان صبحي يبهر متابعيه بـ فيديو مع ابنه الصغير

ترشيحاتنا

نانسي عجرم تدعم زوجها بعلامة النصر بعد أولى جلسات اقتحام فيلتها

الملعقة السحرية تحارب ضغط الدم وأمراض القلب .. تعرف عليها

سيشن ميك اب.. صدى البلد يهدي ضحية التنمر جلسة تصوير .. شاهد

شاهد.. حفيد عادل إمام في ظهور نادر له

أغربها الأرز.. حيل سريعة تخلصك من آلام الركبة

ميدو يعلن انتهاء علاقته بقناة الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسن يكتشف وجود قبر يحمل اسمه والسبب زوجته السابقة.. تفاصيل

بعد أزمة زوجها في قضية القتل.. نانسي عجرم تثير الجدل بـ الأحمر

فوتوشوب واللا خست؟.. نجوى كرم تثير الجدل بفقدان وزنها