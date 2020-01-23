مجدي عبدالغني: لا تعليق على إدارة الخطيب .. وطاهر نجح في رئاسة الأهلي.. فيديو

تحدث مجدى عبدالغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين عن مدى نجاح المهندس محمود طاهر الرئيس السابق للنادى الأهلى فى الأربع سنوات التي قاد خلالها القلعة الحمراء من عدمه إضافة إلى تقييم محمود الخطيب الرئيس الحالي للنادي على المستوى الإداري.





قال مجدى عبدالغنى عبر ندوة صدى البلد: ما يتردد عن أن الخطيب مش أدارجي في تولي الملفات الإدارية لا يمكن الحكم عليه ولكن كافة محبي وأبناء النادي الأهلي من واجبهم الوقوف خلفه حتى فى حالة الاختلاف معه فى وجهة النظر والسياسة التي يتبعها فى إدارة الملفات داخل النادي الأهلي.





أوضح مجدى عبدالغنى أنه مختلف فى وجهة النظر مع الخطيب لكنه يقف خلفه عبر عدم مضايقته في اتخاذ أي قرارات خاصة بالنادي وتركه يؤدي عمله خلال الفترة التى يتولاها مجلس الإدارة.





أشار إلى أن المهندس محمود طاهر الرئيس السابق للنادي الأهلي نجح خلال الفترة التي قاد فيها القلعة الحمراء فى إدارة الملفات الخاصة بالنادي وكنت أتمنى حصوله على فرصة أكثر.