أول مصري يعبر المانش بساق واحدة بالعالم: قررت ترك بصمة في حياتي.. فيديو

قال خالد حسان أول مصري في العالم يعبر المانش بساق واحدة، إن حادثة فقدان إحدى ساقيه هدية ونعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى .





وأضاف خالد حسان في حواره مع الإعلامي احمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عندما أصبت في قدمي فكرت في ضرورة ترك بصمة في حياتي قبل الرحيل".





وتابع خالد حسان:" في عام 1970 تعرضت إلى حادث في ميدان التحرير، وأنا من اسرة فقيرة مكونة من 12 فردا".





واكمل خالد حسان:" كنت اعمل في الإجازة لتجميع الأموال وقفزت من الترام في ميدان التحرير ونزلت أسفله و بترت إحدى ساقي".





ولفت خالد حسان:" بعد الحادث قررت ان أترك بصمة في حياتي وأن أعمل حاجة جديدة في حياتي ويتذكرني الجميع ".