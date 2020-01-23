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أول مصري يعبر المانش بساق واحدة بالعالم: قررت ترك بصمة في حياتي.. فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 06:49 م
خالد حسان أول مصري
خالد حسان أول مصري في العالم يعبر المانش
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هاني حسين
قال خالد حسان أول مصري في العالم يعبر المانش بساق واحدة، إن  حادثة فقدان إحدى ساقيه هدية ونعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى .

وأضاف خالد حسان في حواره مع الإعلامي احمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عندما أصبت في قدمي فكرت في ضرورة ترك بصمة في حياتي قبل الرحيل".

وتابع خالد حسان:"   في عام 1970 تعرضت إلى حادث في ميدان التحرير،  وأنا من اسرة فقيرة مكونة من 12 فردا".

واكمل خالد حسان:"  كنت اعمل في الإجازة لتجميع الأموال وقفزت من الترام في ميدان التحرير ونزلت أسفله و بترت إحدى ساقي".

ولفت خالد حسان:"  بعد الحادث قررت ان أترك بصمة في حياتي وأن أعمل حاجة جديدة في حياتي  ويتذكرني الجميع ".
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