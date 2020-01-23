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أخبار العالم

كمين الزوجة يوقع زوجها وعشيقته في قبضة الشرطة الكويتية

الخميس 23/يناير/2020 - 06:41 م
الشرطة الكويتية
الشرطة الكويتية
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سعيد العربي

ألقت قوات الأمن الكويتية القبض على وافد آسيوي وعشيقته العربية بعد ضبطهما في حالة تلبس، ولم يستطع الوافد الآسيوي الدفاع عن نفسه أو تبرير وجود الوافدة العربية داخل شقة الزوجية في السابعة صباحا، حيث كان توقيت الضبط حاسمًا في القضية ويؤكد أن الوافدة كانت داخل الشقة منذ الليل وحتى الصباح أو وقت الكبسة أو الكمين الذي اعدته زوجته له بإحكام.

 

ووفق ما نشرته صحيفة الأنباء الكويتية، فإن الزوجة وهي من مواليد 1983 تمالكت أعصابها وكانت قوية إذ أحكمت إغلاق الشقة على زوجها وعشيقته من الخارج، وقامت بإبلاغ عمليات الداخلية بأن هناك غريبة برفقة زوجها، ولم تقم الزوجة بفتح الباب إلا بوصول رجال أمن مبارك الكبير ورجال المباحث الذين قاموا باصطحاب الزوج- وهو آسيوي 32 عامًا- وعشيقته وهي- وافدة عربية 27 عامًا- إلى مخفر المنطقة.
 

الزوجة حرصت على أن تخبر الزوج بأنه ساذج حيث كان إصراره على مغادرتها عش الزوجية مبالغًا فيه، وهو ما دفعها للوصول إلى قناعة بأنه سوف يأتي بعشيقته، لذا اعدت الكمين بأن غادرت المنزل وعادت لضبطه ومن برفقته صباحًا.

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