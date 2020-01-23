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باحث في الشأن التركي يكشف عن أسباب الأزمة الاقتصادية بأنقرة.. فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 06:37 م
كرم سعيد
كرم سعيد
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محمود محسن

أكد كرم سعيد الباحث في الشأن التركي أن تركيا تواجه خلال هذه الفترة حالة من التردي في مؤشرات الاقتصاد، مؤكدا أن هناك حالة من الفشل في إجراءات محاصرة الأزمة الاقتصادية.

وأضاف الباحث في الشأن التركي خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز ان العقوبات الاقتصادية التي وقعتها الولايات المتحدة الأمريكية على تركيا انعكس على حالة النمو وساهم في تصاعد معدلات البطالة وارتفاع الدين الخارجي.

وتابع كرم سعيد أن المشروعات الكبيرة كانت محاولة لإلهاء الشعب عن الأزمة الاقتصادية إضافة إلى محاولة التدخل الخارجي في صراعات إقليمية للبحث عن نصر خارجي يستطيع ان يطمئن القواعد الانتخابية لحزب العدالة والتنمية.

وأشار الباحث في الشأن التركي الى أن تركيا تعاني من نقص شديد في مصادر الطاقة وتعتمد على استيراد أكثر من 60% من احتياجاتها من الغاز والطاقة من روسيا .

وقال كرم سعيد إن تركيا تحاول مزاحمة دول حوض المتوسط في الكشف عن الطاقة والغاز.

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