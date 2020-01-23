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أخبار البلد

بنموذج محاكاة.. وزارة الطيران تشارك في معرض الكتاب الـ 51

الخميس 23/يناير/2020 - 06:48 م
جناح وزارة الطيران
جناح وزارة الطيران
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نورهان خفاجي
تشارك وزارة الطيران المدني، ممثلة فى الإدارة العامة للثقافة الجوية، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي انطلقت فعاليات دورته الـ٥١ بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. 

وزار الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، جناح وزارة الطيران، أمس خلال الافتتاح الرسمي للمعرض وأشاد بالنشاط والعروض التى تقدمها الثقافة الجوية الدورة الحالية.

ويتميز الجناح هذا العام باستهداف التواصل مع كل فئات المجتمع، وبخاصة الشباب وعموم النشء لنشر الثقافة الجوية للمواطنين من خلال إقامة ورش عمل تقام يوميًا من الساعة ٣ الي ٥ مساءً عن كيفية تجميع وإنشاء نماذج الطائرات الصغيرة إضافة إلى عرض نماذج أنواع مختلفة النوع والحجم من الطائرات مثل طائرات سلكية ذات محرك واحد مزودة بتانك بنزين وطائرات لاسلكية ونماذج مقذوفة باليد إضافة إلى توزيع مجموعة متنوعة من الإصدارات عن أنشطة الثقافة الجوية، وكذلك كتب عن تاريخ الطيران المدني ومجالاته المختلفة، وكيف تطير الطائرة والطيران الشراعي.

ويضم الجناح نموذج محاكاة للطيران الفعلي والطيران اللاسلكي للأطفال الأكبر من عشر سنوات، إضافة إلى تقديم هدايا تذكارية لزوار المعرض في إطار تنمية الوعي والمعرفة بأنشطة الطيران المدني.
بنموذج محاكاة.. وزارة الطيران تشارك في معرض الكتاب الـ 51
بنموذج محاكاة.. وزارة الطيران تشارك في معرض الكتاب الـ 51
بنموذج محاكاة.. وزارة الطيران تشارك في معرض الكتاب الـ 51
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